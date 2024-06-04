買臭豆腐等得太久 他辱罵店員「白癡」表達不滿判決無罪
張姓男子在臭豆腐專賣店叫外帶，等候過久，辱罵店員「白癡」被訴公然侮辱罪，台北地院審理認為，餐點做好了店員沒告知張、害餐點冷掉，張的辱人言詞只是表達不滿，與公然侮辱無涉，判張無罪。可上訴。
張2023年4月16日晚上8時許，在台北市某臭豆腐專賣店叫餐，因不滿餐點延誤通知取餐，出口辱罵店員「白癡、XXX、王八蛋」，店員提告，檢察官將張依公然侮辱罪起訴。
法院審理時，張姓男子坦承與店員發生爭執，辯稱他是對店員說「笨蛋」，印象中沒有說過「白癡」等。
法院調查，張在檢察事務官調查時稱，當時他要去店家拿外帶餐點，等了半小時，詢問其中一位男店員，男店員說餐點還沒有做好，但那時旁邊已經有一個餐點，他因為不確定是不是自己的，不敢動它，又在外面等了半小時。
張告訴檢察事務官說，之後他又再去櫃檯問，才有店員說剛剛放在旁邊的餐點就是他的，他當下不開心，才與店員發生爭執。
法官審理認為，張因等候餐點許久，且見餐點製作完畢卻未通知取餐，因此心生不悅辱罵店員，張激烈的言詞雖有攻擊、侮辱意涵，但他與店員不相識，只是以不得體的髒話表達不滿，綜合觀察他的語氣、聲調、動作，難以認定張使店員的名譽人格權受到貶損，張不構成公然侮辱罪。
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