買臭豆腐等得太久 他辱罵店員「白癡」表達不滿判決無罪

張姓男子在臭豆腐專賣店叫外帶，等候過久，辱罵店員「白癡」被訴公然侮辱罪，台北地院審理認為，餐點做好了店員沒告知張、害餐點冷掉，張的辱人言詞只是表達不滿，與公然侮辱無涉，判張無罪。可上訴。

張2023年4月16日晚上8時許，在台北市某臭豆腐專賣店叫餐，因不滿餐點延誤通知取餐，出口辱罵店員「白癡、XXX、王八蛋」，店員提告，檢察官將張依公然侮辱罪起訴。

法院審理時，張姓男子坦承與店員發生爭執，辯稱他是對店員說「笨蛋」，印象中沒有說過「白癡」等。

法院調查，張在檢察事務官調查時稱，當時他要去店家拿外帶餐點，等了半小時，詢問其中一位男店員，男店員說餐點還沒有做好，但那時旁邊已經有一個餐點，他因為不確定是不是自己的，不敢動它，又在外面等了半小時。

張告訴檢察事務官說，之後他又再去櫃檯問，才有店員說剛剛放在旁邊的餐點就是他的，他當下不開心，才與店員發生爭執。