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移民署更新桃機「第四代自動通關設備」 提升辨識率、節省通關時間

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

移民署考量國境人流進出需求，更新桃園國際機場自動查驗通關系統（e-Gate），建置新型第四代e-Gate，導入迅捷生物特徵辨識機制，具備更佳的人機引導燈號及圖示介面，提升辨識率及減省通關所需時間，目前已完成第一階段19座，預計今年再建置24座，屆時桃機e-Gate將全數更新建置完畢。

移民署說，自2011年起在全國主要機場及港口啟用e-Gate，因應逐年成長旅客量，有效提升通關服務品質，至今已超過1億人次使用，去年起陸續續汰換第一代自動查驗通關系統，目前完成第一階段19座第四代e-Gate建置工程，預計6月3日啟動第二階段工程，再建置24座，全面汰換完畢。

移民署說，桃機近日榮獲2024年Skytrax評比「最佳證照查驗服務機場」獎項第5名，待第四代e-Gate全面上線，會給旅客更優質的通關體驗，期待替桃園機場爭取Skytrax評比更好的成績，提升全球最佳機場排名及競爭力。

移民署說，第四代e-Gate擁有閘道內註冊及通關二合一，支援多國語言模式等功能，通關效能再升級，而第四代e-Gate適用晶片護照全面採用國際民航組織規範標準，提醒民眾可在護照效期屆滿之前，向外交部領事事務局或相關單位申請換發晶片護照，以便捷使用e-Gate。

第四代自動通關設備。圖／移民署提供
第四代自動通關設備。圖／移民署提供
第四代自動通關設備。圖／移民署提供
第四代自動通關設備。圖／移民署提供

桃園機場 移民署 護照

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