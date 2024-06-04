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掏空公司逾6億 職棒前米迪亞暴龍隊老闆施允澤判18年

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

曾涉假球案的職棒前米迪亞暴龍隊老闆施允澤，自2009至2015年間，以假增資、不實或非常規交易、挪用公款、虛偽購車及不實沖銷債務等方式，與登記負責人吳茂達聯手掏空所經營的普萊普雷（Priceplay）公司，使公司蒙受逾6億元損失。新北地方法院依違反公司法、商業會計法、共同業務侵占等罪，共判處施男徒刑18年9月，其中7個月得易科罰金；吳男則獲判6年2月。

普萊普雷為IC及軟體設計公司，原名施建新的施允澤則為普萊普雷、鑫奕、摩百、定勝、香港DADNY及Capricorn等公司的實際負責人。至於原名吳靜逸的吳茂達，則於2021年7月至2016年4月間，擔任普萊普雷登記負責人及思柏公司負責人。

判決指出，施、吳2人，分別就普萊普雷進行假增資，實際資金卻未到位；又宣稱將就專利糾紛，向美國各大入口網站提起訴訟，預估將有上百億和解金，藉此吸引外部資金後，再利用與上述摩百、思博、Capricorn、香港DADNY等公司的不實或非常規交易，侵占、掏空公司資金。

此外，2人還製造虛偽的購車合約、勞務顧問費用，以及定勝、鑫奕公司的假還款，虛偽沖銷普萊普雷對施男或上述可掌控公司間的債務，多年來以各式手法掏空或造成普萊普雷損失，金額總計超過6億元。

職棒前米迪亞暴龍隊老闆施允澤，疑以假增資、不實或非常規交易、挪用公款、虛偽購車及不實沖銷債務等方式，掏空所經營的科技公司普萊普雷逾6億元，遭新北地院判刑18年9月。圖／聯合報系資料照片
職棒前米迪亞暴龍隊老闆施允澤，疑以假增資、不實或非常規交易、挪用公款、虛偽購車及不實沖銷債務等方式，掏空所經營的科技公司普萊普雷逾6億元，遭新北地院判刑18年9月。圖／聯合報系資料照片

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