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高雄燒烤店爆「鷹犬」大戰 狗狗打輸飼主怒告業者求償

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

蘇姓女子去年4月帶愛犬「琪琪」到前鎮區一家燒烤店用餐，結果「琪琪」卻被店裡飼養的栗翅鷹攻擊，「琪琪」眼球被啄傷，氣得蘇女對業者提告，求償近10萬元，法院審理後，法官認為蘇女自己沒顧好「琪琪」，也要負2成責任，扣掉業者已付250元醫藥費，僅須再賠190元。

該間燒烤店在網路擁有不小人氣，店裡的栗翅鷹還是人氣寵物，去年4月間，蘇女帶愛犬「琪琪」到餐廳用餐，席間蘇女跑去上洗手間，將「琪琪」留在位置上，沒料「琪琪」卻突然遭栗翅鷹攻擊。

等到業者跟蘇女將栗翅鷹與「琪琪」拉開後，「琪琪」眼球已被啄傷，蘇女不滿業者沒顧好老鷹，害她花了2650元，且「琪琪」受傷她也很難過，包含精神慰撫金、醫藥費等，扣除業者付的250元，還要業者再賠償9萬9750元。

高雄簡易庭審理時，業者辯稱老鷹是養在工作區，非一般用餐區，且當時老鷹腳上有繫鏈繩，附近還有標註警語，是蘇女自己沒有把狗牽好，事後他也有付250元醫藥費，不解蘇女為何還要提告。

法官檢視店內老鷹飼養的地點，認為與用餐空間、洗手間距離不遠，業者也沒區隔老鷹活動區域和用餐區，確實有管束老鷹的過失。

不過，法官認為蘇女飼養的「琪琪」屬於寵物，依據民法規定，寵物並不屬於精神慰撫金的請求範圍，蘇女只能求償醫藥費等支出共550元，考量蘇女自己沒顧好「琪琪」，也要負2成責任，扣除業者已付250元，判老闆只需再賠償190元。可上訴。

業者飼養的栗翅鷹。取自業者臉書
業者飼養的栗翅鷹。取自業者臉書

寵物 提告 餐廳

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