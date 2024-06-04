自稱「馬英九」、「桂林仔」派他收錢 男當車手首日就被逮

18歲陳姓男子受詐騙集團成員「馬英九」、「桂林仔」指示，等詐團話務人員以「假檢警」手法行騙蘇姓男子後，陳再受「馬英九」指揮現身收款，但取款時就被埋伏警察逮捕，檢方今偵結依詐欺、偽造文書等罪，起訴陳男，至於「馬英九」、「桂林仔」均為匿名，身分仍不詳。

檢警調查，陳男今年4月20日加入telegram群組，該群組詐騙集團成員分別以「馬英九」、「桂林仔」當暱稱，指示陳男擔任收水車手。

今年4月22日上午11時許，該詐團以常見的「假檢警」手法行騙蘇姓男子，稱蘇男健保卡被人申請開戶，因涉入詐欺需製作筆錄及提交保證金，蘇男被嚇到後隨即按詐團指示領款。

確認蘇男領款後，「馬英九」、「桂林仔」再指示陳男前往高雄三民區一家超商，影印台北地檢署公文的法律文書，約好蘇男碰面後，將偽造的檢方文書交給蘇男，蘇再轉交42萬5000元款項。

不過兩方交款前，蘇男早已發現自己遇到詐騙，並與警方配合，趁蘇男取完款項後，隨即上前將蘇男逮捕，並查扣手機等物。

陳男辯稱，他是找工作面試後，被群組內的「馬英九」、「桂林仔」指示前往收取物品，不清楚收的是現金，也不知道「馬英九」、「桂林仔」是詐團。