貴婦奈奈男友父名醫黃立雄欠稅7千萬 被禁奢月消費只限2.4萬

網紅貴婦奈奈男友爸、75歲名醫黃立雄，捲入非法吸金10億元，國稅局查出他為「欠稅大戶」積欠綜合所得稅及罰鍰等，高達7千多萬元。行政執行署士林分署執行擬定，發出「禁奢命令」，不得搭高鐵、四星級飯店消費等行為，每月消費不准超過2.4萬，屆時民眾檢舉黃有奢華行為，可領3萬至10萬元檢舉獎金。

士林分署統計，黃立雄欠繳103、104、106、107年綜合所得稅及罰鍰，其中107年度為6579萬餘元，還有醫美診所無預警歇業等醫療法、管制藥品管理條例、全名健保法16筆等待執行金額，總計為7155萬2055元。士林分署查扣黃立雄零星存款及保單，總清償金額為99萬5610元，尚欠款7055萬6445元。

士林分署指出，義務人黃立雄對於107年綜合所得稅高達3448萬餘元、罰鍰3131萬餘元，共6579萬餘元有意見。日前已請義務人陳述意見，並訂出其他年度綜合所得、健保費的清償計畫，預計端午節後發出禁奢命令，若黃立雄隱匿資產、不清償欠稅等，不排除向法院聲請裁定管收3個月。

士林分署表示，由於黃立雄是欠稅超過1千萬元的「欠稅大戶」，且從加拿大遣返回台歸案，提出50萬元交保金，並非全無資力，日前擬定對黃發出禁奢命令，包含禁止投資股票、期貨，不能購買、租賃、使用新台幣2千元以上商品或服務，也不能搭高鐵、飛機、酒店、夜店、舞廳、KTV、四星級飯店消費。民眾若發現黃違反禁奢命令等奢華行為，可勇於檢舉，執行署將提供3萬至10萬元的檢舉獎金。