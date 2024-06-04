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抗議蔡英文改善低薪承諾跳票 8勞工向總統府丟煙霧彈各罰1000

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

賀姓等民眾認為前總統蔡英文對勞工的承諾跳票，去年在凱道參與集會遊行時，向總統府方向投擲煙霧彈，8人移送法辦。台北地院認為，賀等人的行為違反社會秩序維護法，裁定8人一人罰1000元罰鍰。可抗告。

台北市警中正一分局移送說，賀姓等8名民眾2023年12月23日14時40分許至15時在公園路、凱達格蘭大道口參與「2024工人鬥總統行腳活動」集會遊行，朝總統府方向投擲煙霧彈，以此藉端滋擾公共場所，請法院裁處。

法官調查，民眾警訊時坦承投擲煙霧彈，但有人表示因認為蔡英文政府執政期間，施政並沒有符合勞工提出的7項訴求而為。

賀等人表示，這7項訴求包括「是否願意改善低薪」、「勞工退休如何保障」、「是否增加國定假日」、「不要再讓消防殉職」、「健全長照禁止奴工」、「是否提高雇主職災費率」、「是否降低工會組織門檻」，蔡英文任內沒做到，所以丟擲煙霧器表達不滿。

賀等人還表示，他們有申請路權、是向交通管制區投擲煙霧彈，不會傷及他人，不應受處罰。

不過，法官調查指出，依警方蒐證光碟，賀姓等民眾當時是朝近總統府的集會遊行禁止區投擲煙霧彈，逾越合法申請的範圍，且禁止區內有不少警員，並非無人所在，投擲煙霧彈當時造成煙霧彌漫，也引發混亂，客觀上已妨害公共秩序與安全。

裁定書指出，賀等人藉集會事由擴大發揮，逾越可容許的合理範圍，行為構成藉端滋擾公共場所， 他們的辯解不可採，應裁罰。

圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

總統府 蔡英文 集會遊行

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