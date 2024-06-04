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曾逮捕國際殺手…保大小隊長身亡無法「因公撫卹」 家屬提告結果曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

高雄市警局保安大隊迅雷中隊小隊長李康偉2020年因急性胰臟炎併全身性敗血症而逝世，家屬申請因公撫卹，但銓敘部認為不符要件，改以病故撫卹，家屬不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決家屬敗訴；家屬最終未提上訴，全案確定。

李康偉執勤時曾被歹徒砍傷，且查緝過流落高雄街頭的泰國殺手康姆，他2020年7月31日因急性胰臟炎身亡。家屬提告主張，李生前連續3日值夜間職務，更連續3天每日深夜加班4小時，積勞過度且一再自行吃藥忍耐劇痛。

家屬認為，李奉派公差執勤期間，戮力執行職務造成身體難以負荷，導致積勞過度而死亡，符合因公撫卹的要件；李雖於2015年曾首度胰臟炎發作，但經治療多年來功能正常，並無銓敘部認定反覆發生胰臟炎的狀況。

家屬指出，銓敘部未考量李生前連續3日值夜間職務、3日深夜加班4小時，明顯積勞過度等狀況，與死亡結果有因果關係，處分有違誤，請求法院撤銷，並應審定李為因公死亡撫卹的行政處分。

北高行根據台大醫院的鑑定報告，認為目前沒有醫學文獻證明工作負荷會促發胰臟炎明顯惡化，也沒有足夠醫學證據佐證李是職業原因所促發胰臟炎，而無法認定李是在奉派公差執行任務時促發疾病死亡，或戮力職務，積勞過度以致死亡。

北高行指出，銓敘部認定李不符合因公撫卹，而審定為病故撫卹，處分沒有違誤，判決家屬敗訴。家屬事後未提上訴，全案確定。

警察示意圖，圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片
警察示意圖，圖與本案無關。示意圖／聯合報系資料照片

加班 台大醫院 醫學

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