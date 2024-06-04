謝長廷遭施明德遺孀指「國民黨特務」 她有查證…謝又敗訴

民進黨前主席施明德妻子陳嘉君在臉書貼文，駐日代表謝長廷不滿被指為國民黨特務，提告民事侵權行為損賠償求償80萬元、刪除貼文。士林地方法院認為陳嘉君聽聞調查局前副局長高明輝說詞，且已合理查證，判謝長廷敗訴；台灣高等法院今駁回謝上訴，但仍可上訴。

施明德今年以83歲之齡病逝，4月30日時女兒施蜜娜、施笳在施明德臉書發文指出「清晨已帶父親出門火化，此後一家三人將每天陪伴父親」。

謝長廷主張，陳嘉君在2021年10月21至同年11月11日間，在臉書貼文指稱，謝長廷是國民黨安排的特務、線民，言論不實且沒有經過合理查證，故意不法侵害名譽權，請求賠償80萬元及法定利息，並刪除貼文。

士林地院審理時，陳嘉君主張「特務是中性詞彙」，且她身為政治受難者的家屬和歷史研究者，基於歷史研究與思考，判斷美麗島案的辯護律師除少數人外，都是由蔣經國操控，再基於調查局前副局長高明輝等人的說法，認定謝長廷在歷史中的角色就是「特務」，她所言應受限憲法言論自由和學術自由的保障，沒有侵害名譽。

士院指出，陳嘉君在臉書網站公開發表指稱謝長廷是「特務」等貼文，確實侵害謝的名譽，但依陳嘉君提出的證據顯示，法院「無法認定」貼文中指謝為國民黨執政時期安排的特務等言論，是否與事實相符。

士院表示，陳嘉君的貼文來源是調查局前副局長高明輝，親自向她說他在擔任調查局台北市調查處長時，1982年間蔣經國滿意謝長廷的表現，向時任的調查局局長阮成章稱「謝長廷是自己人」，阮成章和他在調查局招待所頒發獎金20萬元給謝長廷。高明輝在他案的證詞稱，沒接觸過謝長廷從事情報工作的資料，也沒看到謝長廷收下現金，士院認為不能僅憑高明輝的說詞，認定陳嘉君所述符合事實。

一審審酌，陳嘉君聽高明輝主動說起調查局給謝長廷金錢，有所根據，考量高明輝在調查局內的地位，及陳嘉君所接觸到其他佐證資料及查證手段，認為她相信聽聞的高明輝說詞作為發表臉書貼文依據，「已符合合理查證要求」，不具備民事侵權行為的不法性，駁回擷長廷請求賠償及刪除貼文等請求。

謝不服，提上訴。高院認為陳嘉君寫的文字如「蔣經國賞謝長廷的20萬」、「謝長廷是調查局的人」、「線民變成民主時代的重要人物又如何？（比如……謝長廷）」等，屬事實陳述，她因信賴高明輝陳述的親身見聞，且謝的私德事涉公益，容錯空間較大，以維護言論合理發表空間。