交通網紅騎重機上國道爭路權 警方到家「拘提」爆怒火

經常拍攝爭取交通平權影片楊姓男子，今年3月16日與許姓、黃姓男子騎乘重機上國道10號，員警攔查後許男等3人拒絕接受拖吊，事後仍被警方以強制力帶下國道，檢警認楊男構成妨害秩序、公共危險罪，5月1日執行拘提、搜索，檢方複訊後以2萬元交保，楊昨天將「拘提」影片上傳，引起網友熱議。

楊男經營youtube頻道「通勤者之歌」，目前擁有6萬訂閱，昨天他在頻道上傳影片，稱今年5月2日他因為「上高速公路抗議」而被拘提。

楊男指出，他從未想過在解嚴令發佈即將滿37年、民主自由的台灣，卻還有這樣打壓人民言論自由的事情，還提出三點疑問，「不發傳票對我實施逕行拘提的必要在哪裡？」、「先安罪名再扣押我的電腦、硬碟，這是不是有罪推定？」、「司法到底是伸張正義的天秤，還是迫害言論自由的刑具？」

影片只見兩名國道警察第五大隊刑警，持拘票要求楊男配合調查，宣讀完楊男權益後，便將楊男上銬，帶回隊部偵訊，並移送橋頭地檢署偵辦。

據了解，楊男涉入案件為今年3月16日中午12時許，與許姓、黃姓男子騎乘大型重型機車，經國道10號旗山交流道騎上國道，行經國10西向33公里處避車彎時，被國道警察攔截。

當時楊男等人僅同意警方製單舉發，不願意接受拖吊，雙方一度在國道路肩僵持，整個過程楊男均開啟直播，員警一度將楊男等人拉下車，楊自稱腳部扭傷，揚言要對員警提告。

雙方僵持約4小時，楊男等人要求員警提出合理法條；警方則表示，依據「高速公路及快速公路管制規則」第25條第1項7款規定，汽車行經高速公路及快速公路時，有「道路交通管理處罰條例」第85條之2第1項規定，須移置保管車輛。

最後由警方強制執行移置保管，找來拖吊業者將車輛拖吊至保管場，楊男等3人繳納移置費用後領回機車離開。

昨影片上傳後，引起網友熱熱，網友諷刺檢警「人民因抗議而被拘捕，這就是所謂的民主自由」、「騎車上國道就用這種手段對付」。