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公開收購類比科股票 致新科技董事涉內線交易遭起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

上市公司致新科技股份有限公司（8081）董事王陳淑貞於2018年，涉嫌得知致新將收購上櫃公司台灣類比科技股份有限公司（3438）股票，在禁止交易期間，使用女兒帳戶下單購入89張，獲利98萬8700元，台北地檢署今偵結，依涉犯證券交易法內線交易等罪，起訴致新公司董事王陳淑貞。

檢方指出，2018年12月5日在公開資訊觀測站公告，致新公司將以每股23元價格公開收購類比科公司普通股股份5％至90.07％，並以股票收盤價格每股16.8元計算，類比科公司於6日在公開資訊觀測站公告公開收購回應。

檢方指出，2018年上半年，致新公司研擬收購類比科公司的可行性，再於10月17日開會討論收購案為重大消息明確時間。

檢方查出，王陳淑貞於10月17日左右，前往致新董事長謝南強辦公處所敘舊，從謝南強與他人通電話時，得知本案收購細節。王陳淑貞於同年10月17日至11月27日期間，以每股均價11.69元密集陸續買進類比科公司股票89仟股，並於12月11日以每股22.8元全數賣出，不法獲利98萬8700元。

王陳淑貞於偵查時坦承犯行，自動繳回全數犯罪所得。檢方認定，王陳淑貞涉犯證券交易法之內線交易罪，今依法提起公訴，因她已在偵查中自白，繳回全部不法所得，依法規定，建請法院減輕其刑。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

內線交易 均價 科技股

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