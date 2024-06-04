公開收購類比科股票 致新科技董事涉內線交易遭起訴

上市公司致新科技股份有限公司（8081）董事王陳淑貞於2018年，涉嫌得知致新將收購上櫃公司台灣類比科技股份有限公司（3438）股票，在禁止交易期間，使用女兒帳戶下單購入89張，獲利98萬8700元，台北地檢署今偵結，依涉犯證券交易法內線交易等罪，起訴致新公司董事王陳淑貞。

檢方指出，2018年12月5日在公開資訊觀測站公告，致新公司將以每股23元價格公開收購類比科公司普通股股份5％至90.07％，並以股票收盤價格每股16.8元計算，類比科公司於6日在公開資訊觀測站公告公開收購回應。

檢方指出，2018年上半年，致新公司研擬收購類比科公司的可行性，再於10月17日開會討論收購案為重大消息明確時間。

檢方查出，王陳淑貞於10月17日左右，前往致新董事長謝南強辦公處所敘舊，從謝南強與他人通電話時，得知本案收購細節。王陳淑貞於同年10月17日至11月27日期間，以每股均價11.69元密集陸續買進類比科公司股票89仟股，並於12月11日以每股22.8元全數賣出，不法獲利98萬8700元。