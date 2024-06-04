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大立光侵權疑案 德商法務部陳情：勿袒護本土企業犧牲外商

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

德國機器視覺軟體製造商MVTec的「HALCON」軟體被依違反著作權法起訴，日前台中地院開庭審理，德商負責人今天上午到國發會、法務部陳情，希望台灣政府不要為了袒護本國企業而犠牲外國公司的權益。

德商MVTec負責人Olaf Munkelt認為，該公司與台灣企業交易超過20年，台灣是重要的商業夥伴，但是當外商的權益受到台灣本土廠商違法侵害時，希望能獲得是正義、透明的環境與制度，而不是不公平的對待。

他認為，MVTec的「HALCON」軟體遭到大立光及有關人員的共同侵權，在完全違背MVTec授權下，違法破解的「HALCON」軟體安裝在大立光的電腦中， 然後大立光再利用這些犯罪成果來製作產品，提供給包括蘋果和三星在內的世界知名客戶，以便大立光賺取高額利益。

Olaf Munkelt表示，希望台灣司法機關能夠以公平合理的標準來看這個案子，不要只針對大立光十位在職或已經離職的員工提起公訴，企圖責令基層員工承擔一切後果，卻不起訴大立光公司的高層。

Olaf Munkelt說，台灣司法機關刻意偏袒大立光公司，在未經雙方當庭進行攻防與論述的情況下，僅憑大立光公司片面之詞，竟直接以「營業秘密」為由拒絕讓 MVTec得知自己被侵權之真相，不僅卷宗不公開，甚至起訴書中直接以英文字母作為代號表示，拒絕向 MVTec公司透露任何實情。

他說，台灣司法機關在面對 MVTec受害事實如此明確的情況下，仍致力保護侵權者的權益，形同被害人被人偷錢，檢察官卻聲稱偷竊成果涉及小偷的重要營業秘密、不能讓被害人知道到底有多少錢被偷。

Olaf Munkelt表示，負責承辦的台中地檢署至今緊抓「不公開卷」的名義，遲遲不讓他瞭解真相，形同台灣政府各機關為袒護本國企業而犠牲、踐踏外國公司的權益，因陳情希望能獲得公平合理的待遇。

德商MVTec負責人Olaf Munkelt今天前往法務部陳情。記者王聖藜／攝影
德商MVTec負責人Olaf Munkelt今天前往法務部陳情。記者王聖藜／攝影
德商MVTec負責人Olaf Munkelt今天前往法務部陳情。記者王聖藜／攝影
德商MVTec負責人Olaf Munkelt今天前往法務部陳情。記者王聖藜／攝影

司法 客戶 小偷

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