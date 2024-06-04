影／台中大里印刷行違法排廢氣 短報空汙費8400萬被訴

台中大里坤隆行從事凹版印刷業，涉從2018年開始，以非法繞流方式偷排甲苯等廢氣，以刻意短報製程所用的原物料，短繳空氣汙染防制費，不法獲利達8400萬元，檢方近日偵結，將該公司及訾姓負責人等5人，依詐欺、違反空汙法等罪起訴。

台中地檢署指揮保七總隊三大二中、調查局航業調查處、環境部環境管理署中區管理中心、台中市環境保護局等單位組成專案小組，在2022年7月19日執行專案搜索，現場查扣手機、空污費申報資料及空污檢測報告等相關證據，經檢察官複訊實際負責人七旬訾姓老翁、登記負責人林女、副總經理蔡男、經理陳男、職員程女等人，分別裁定以120萬、80萬、50萬、30萬及10萬元，共計290萬元交保。

檢警調查，大里區坤隆行公司從事凹版印刷業，該公司訾（音資）姓負責人夥同員工，以非法繞流方式偷排廢氣，包括甲苯、丁酮及異丙醇等，以刻意短報製程所用的原物料，以短繳空氣污染防制費，涉嫌違反空氣染防制法及刑法詐欺罪，估算不法獲利約8400萬餘元，近日由台中地方檢察署檢察官何建寬偵查終結，將坤隆行及訾姓負責人等5人起訴在案。