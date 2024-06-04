竊嫌觀察清潔婦未關門乘機行竊 警拘提到案起出贓物
台南市42歲吳姓男子於5月28日，利用清潔婦進入東區民宅未關上鐵捲門後，涉嫌進入屋內偷取價值約75萬元財物，警方循線查出吳涉案，昨天將他拘提到案，找回部分贓物，警詢後依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。
據了解，這起竊案發生在台南市東區裕和路，屋主外出前請清潔婦人到住處打掃，她打開1樓鐵捲門後，沒有注意關下鐵捲門，竊嫌趁機進到屋內，先躲在車庫儲藏室，等到打掃婦人到5樓清理時趁機進入屋內3樓寢室，涉嫌偷走價值品牌項鍊及首飾、黃金項鍊、戒指等，損失共計約75萬元。清潔婦人在5樓曾聽到聲響，下樓察看，竊嫌已趁機逃逸。
案經警方積極追蹤查緝，逐一過濾交叉比對相關跡證後，鎖定吳姓男子(42歲)涉有重嫌，警方報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，昨天下午5點多持台南地院及地檢所核發搜索票及拘票，前往吳位於台南市安南區家中，將吳嫌拘提到案，並搜索查扣犯嫌竊得相關贓證物一批，全案依加重竊盜罪嫌移請台南地檢署偵辦。
據了解，警方在吳轎車後車廂找到失竊贓物，主要是一些耳環、手飾，但黃金項鍊等已遭變賣。警方將持續追查其他贓物下落。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言