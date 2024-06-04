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竊嫌觀察清潔婦未關門乘機行竊 警拘提到案起出贓物

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市42歲吳姓男子於5月28日，利用清潔婦進入東區民宅未關上鐵捲門後，涉嫌進入屋內偷取價值約75萬元財物，警方循線查出吳涉案，昨天將他拘提到案，找回部分贓物，警詢後依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，這起竊案發生在台南市東區裕和路，屋主外出前請清潔婦人到住處打掃，她打開1樓鐵捲門後，沒有注意關下鐵捲門，竊嫌趁機進到屋內，先躲在車庫儲藏室，等到打掃婦人到5樓清理時趁機進入屋內3樓寢室，涉嫌偷走價值品牌項鍊及首飾、黃金項鍊、戒指等，損失共計約75萬元。清潔婦人在5樓曾聽到聲響，下樓察看，竊嫌已趁機逃逸。

案經警方積極追蹤查緝，逐一過濾交叉比對相關跡證後，鎖定吳姓男子(42歲)涉有重嫌，警方報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，昨天下午5點多持台南地院及地檢所核發搜索票及拘票，前往吳位於台南市安南區家中，將吳嫌拘提到案，並搜索查扣犯嫌竊得相關贓證物一批，全案依加重竊盜罪嫌移請台南地檢署偵辦。

據了解，警方在吳轎車後車廂找到失竊贓物，主要是一些耳環、手飾，但黃金項鍊等已遭變賣。警方將持續追查其他贓物下落。

吳姓竊嫌（左）將偷來贓物放置於轎車後車廂，被警方查獲。記者黃宣翰／翻攝
吳姓竊嫌（左）將偷來贓物放置於轎車後車廂，被警方查獲。記者黃宣翰／翻攝
警方偵辦民宅竊案，追回部分贓物。記者黃宣翰／翻攝
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台南 竊盜 黃金

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