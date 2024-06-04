竊嫌觀察清潔婦未關門乘機行竊 警拘提到案起出贓物

台南市42歲吳姓男子於5月28日，利用清潔婦進入東區民宅未關上鐵捲門後，涉嫌進入屋內偷取價值約75萬元財物，警方循線查出吳涉案，昨天將他拘提到案，找回部分贓物，警詢後依加重竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

據了解，這起竊案發生在台南市東區裕和路，屋主外出前請清潔婦人到住處打掃，她打開1樓鐵捲門後，沒有注意關下鐵捲門，竊嫌趁機進到屋內，先躲在車庫儲藏室，等到打掃婦人到5樓清理時趁機進入屋內3樓寢室，涉嫌偷走價值品牌項鍊及首飾、黃金項鍊、戒指等，損失共計約75萬元。清潔婦人在5樓曾聽到聲響，下樓察看，竊嫌已趁機逃逸。

案經警方積極追蹤查緝，逐一過濾交叉比對相關跡證後，鎖定吳姓男子(42歲)涉有重嫌，警方報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，昨天下午5點多持台南地院及地檢所核發搜索票及拘票，前往吳位於台南市安南區家中，將吳嫌拘提到案，並搜索查扣犯嫌竊得相關贓證物一批，全案依加重竊盜罪嫌移請台南地檢署偵辦。