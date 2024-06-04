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扳回一城！ 館長為艾瑪性騷疑雲纏訟5年 今無罪確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

成吉思汗健身俱樂部負責人、「館長」陳之漢直播罵前員工、健身女網紅艾瑪（Emma）性騷擾健身工廠男教練而遭開除，新北地方法院判館長無罪。檢方上訴，台灣高等法院今駁回確定。

艾瑪本名林憶杰，原受僱於成吉思汗健身俱樂部擔任健身教練，因故離職後轉往健身工廠任職，以「EMMA」、「艾瑪」名義在社群媒體和影音平台上分享個人的健身影片，她曾提民事訴訟向陳之漢求償，陳賠償10萬元確定且已給付。

陳之漢認為艾瑪2019年1月28日在YouTube上提及於成吉思汗健身館任職時，每日打掃時數高達8小時，且自費在外上課，「因為在成吉思汗健身館無法進步」，他得知後才接連在同年2月3日、9日的直播中回應，並談到艾瑪在健身工廠任職時性騷擾男教練而離職。

在直播中，陳之漢說「她去健工，又被人家踢出來，因為她去健工摸人家教練，男生教練，還被告性騷擾，還要我講嘛」、「因為她一直調侃，用言語，然後去摸人家，人家男教練，一樣是教練，人家男教練有女朋友，所以就產生出了這個，人家告她性騷擾」、「在我們這邊是這樣離職的嘛，背骨嘛，然後在健工是因為發生性騷擾事件被開除的嘛」。

新北地院判館長無罪，檢方上訴認為陳之漢言論指艾瑪性騷擾遭解雇，但艾瑪並沒有這些情形，認為原審判決有違法不當之處。檢察官指艾瑪是「協助護槓」，陳沒有查證。

高院開庭時，陳之漢認為檢方上訴無理、不承認誹謗。律師表示，根據艾瑪IG貼文、艾瑪同事等說法，陳之漢已盡查證義務，陳之漢雖是網紅，但也是一般民眾，而告訴人也是網紅，她是否有性騷擾屬可受公評之事。

高院審理後認為一審認事用法無違誤，今駁回檢方上訴，維持原判。陳之漢無罪確定。

陳之漢之前抱怨艾瑪同時告民事、刑事，根本是浪費司法，因民事庭法官認為他講話很過分、「臭幹喇譙」，因此判他賠艾瑪10萬元，但錢賠了，對方卻在刑事「一直追」，他無法了解。

成吉思汗健身俱樂部負責人、「館長」陳之漢（左圖）直播罵前員工、健身女網紅艾瑪（Emma）性騷擾健身工廠男教練而遭開除，新北地方法院判館長無罪，檢方上訴，台灣高等法院今駁回確定。資料照片。記者王宏舜／攝影
成吉思汗健身俱樂部負責人、「館長」陳之漢（左圖）直播罵前員工、健身女網紅艾瑪（Emma）性騷擾健身工廠男教練而遭開除，新北地方法院判館長無罪，檢方上訴，台灣高等法院今駁回確定。資料照片。記者王宏舜／攝影

健身 教練 陳之漢

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