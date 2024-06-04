指控郭璽是「潛艦國造的亂源」挨告 張斯綱處分不起訴

選前，前海軍顧問郭璽曾指控，台北市議員張斯綱曾接受他的招待和募款，張否認，並提告郭璽涉犯選罷法及妨害名譽。張斯綱按鈴申告時，指稱郭璽是軍火掮客、潛艦國造的亂源。郭璽反告張斯綱涉犯公然侮辱及加重誹謗。台北地檢署今偵結，因張斯綱對於可受公評事項提出評論，罪嫌不足，全案處分不起訴。

張斯綱提告郭璽部分，檢方偵辦中。

去年10月18日，郭璽直播時指出，張斯綱曾去他公司接受招待，並向他募款要錢。對此，張斯綱否認，於20日赴北檢提告郭涉犯選罷法意圖使人不當選及刑法妨害名譽罪。

張斯綱按鈴申告時說，他完全不認識郭璽，怎可能接受這位國防掮客、軍火商掮客的招待？請郭璽謹言慎行，郭璽就是國防採購的亂源，轉移外界對於潛艦國造焦點。張斯綱說，他覺得郭璽的競選方式低賤下流。

郭璽得知後，認為張斯綱說他是「軍火商掮客」、「國防掮客」、「潛艦國造的亂源」、「國防採購的亂源」、「下流」和「低賤」等語，損害他的名譽及人格評價，提告張涉犯公然侮辱及加重誹謗。

檢方指出，張斯綱遞狀時，曾表明他不認識郭璽，為了說明提告緣由與回應媒體提問，用詞稍嫌刻薄，是否出於妨害郭璽名譽的犯意為之，已屬有疑。

檢方表示，潛艦國造案事涉國防國政事務，為與公共利益有關，屬於可受公評事項，軍火掮客是指從事軍火交易媒介之人，為職業之一，難認張有貶損他人名譽之處。