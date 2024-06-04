快訊

對選戰最壞時機！拜登兒非法擁槍受審 不倫戀寡嫂出庭

孫安佐泰國走鐘內幕！親友爆料並非被下蠱 是「其它不明物品」　

MLB／教士馬卡諾涉賭恐面臨終身禁賽 還有4球員被調查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

14次面交取款4720萬元 落網工人車手擔全責判全賠

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南鷹架工人柯姓男子年前加入投資詐欺集團，擔任面交車手，收取現金1.5%為報酬，去年9月初至10月底前後14次向被害人詐取金額高達4720萬元，最後一次遭警方以假鈔誘捕落網，一審被判2年10月，不服上訴中。被害人也提民事賠償，法官認他應負連帶賠償責任，判賠4720萬元。

柯辯稱，蘇姓被害人交付的金錢，並非全部都是他收取，且他收取的金錢絕大多數已經上交，他只收到報酬2、30萬元，他願意賠償70幾萬元。但蘇並不同意。

檢警調查，柯去年9月5日前，加入通訊軟體Telegram暱稱「金利興」及其他不詳姓名成員共三人以上詐欺集團，擔任面交車手，約定由他取得收取現金的1.5％為報酬組織。

該集團成員去年8月24日起，以通訊軟體LINE向蘇姓男子佯稱，可利用「霖園」APP投資獲利，致蘇陷於錯誤。同年9月5日起至10月18日止，柯出示偽造「霖園投資市場部顧問經理王立宏」識別證，前後14次，向蘇收取100萬至900萬元不等現金後，並在付款單上偽簽「王立宏」，柯再將取得現金交付「金利興」。

直至蘇發覺有異報警處理，同年10月18日在住處前，將200萬假鈔1袋交付柯，旋即遭埋伏員警逮捕而未遂。據統計，柯得手13次，詐欺金額高達4720萬元。蘇提刑事附帶民事訴訟，請求侵權行為損害賠償。

台南地院認柯與詐欺集團其他成員犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。他以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重3人以上共同犯詐欺取財罪處斷，一審判2年10月，柯及檢方均不服上訴二審。

民事庭認為，柯與其所屬詐欺集團其他成員基於避免遭查獲等考量，分工以達詐騙蘇的同一目的，自屬共同侵權行為人，應對蘇所受損害負連帶賠償之責，且蘇有權對共同侵權行為人中任一人請求全部給付。法官認蘇主張柯應就其所受全部損害負侵權行為賠償責任，依法有據，應予准許。

台南地院認為，被害人蘇男主張車手柯男應就其所受全部損害負侵權行為賠償責任，依法有據，應予准許，判柯男應給付蘇男4720萬元，可上訴。圖／本報資料照
台南地院認為，被害人蘇男主張車手柯男應就其所受全部損害負侵權行為賠償責任，依法有據，應予准許，判柯男應給付蘇男4720萬元，可上訴。圖／本報資料照

假鈔 詐欺 車手

延伸閱讀

影／台中警抓574名兄弟人 竹聯幫擺豬頭潑餿討債都落網

影／台中警抓酒駕 失聯8個月移工、賓士翁雙落網

影／東南亞減肥藥含毒...人妻、看護、移工共14人落網

台南補習班老闆被噴辣椒水毆傷 2男落網稱他講話太嗆代人教訓

相關新聞

指控郭璽是「潛艦國造的亂源」挨告 張斯綱處分不起訴

選前，前海軍顧問郭璽曾指控，台北市議員張斯綱曾接受他的招待和募款，張否認，並提告郭璽涉犯選罷法及妨害名譽。張斯綱按鈴申告...

扳回一城！ 館長為艾瑪性騷疑雲纏訟5年 今無罪確定

成吉思汗健身俱樂部負責人、「館長」陳之漢直播罵前員工、健身女網紅艾瑪（Emma）性騷擾健身工廠男教練而遭開除，新北地方法...

竊嫌觀察清潔婦未關門乘機行竊 警拘提到案起出贓物

台南市42歲吳姓男子於5月28日，利用清潔婦進入東區民宅未關上鐵捲門後，涉嫌進入屋內偷取價值約75萬元財物，警方循線查出...

14次面交取款4720萬元 落網工人車手擔全責判全賠

台南鷹架工人柯姓男子年前加入投資詐欺集團，擔任面交車手，收取現金1.5%為報酬，去年9月初至10月底前後14次向被害人詐...

偵查隊長隱瞞疫調、凌晨擅離職守與女子外出 遭記過懲處官司結果曝光

基隆市政府警察第二分局前偵查隊長林學志被控新冠肺炎期間，深夜到小吃店飲酒且隱瞞疫調，而被記1大過懲處，又多次於值日時未報...

新兵不服糾正當眾推打班長成傷 賠錢和解獲輕判

吳姓男子去年8月在「虎躍部隊」的陸軍步兵109旅接受４個月軍事訓練役，卻在入伍第7天，因不服陳姓班長糾正，竟出手推打班長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。