14次面交取款4720萬元 落網工人車手擔全責判全賠

台南鷹架工人柯姓男子年前加入投資詐欺集團，擔任面交車手，收取現金1.5%為報酬，去年9月初至10月底前後14次向被害人詐取金額高達4720萬元，最後一次遭警方以假鈔誘捕落網，一審被判2年10月，不服上訴中。被害人也提民事賠償，法官認他應負連帶賠償責任，判賠4720萬元。

柯辯稱，蘇姓被害人交付的金錢，並非全部都是他收取，且他收取的金錢絕大多數已經上交，他只收到報酬2、30萬元，他願意賠償70幾萬元。但蘇並不同意。

檢警調查，柯去年9月5日前，加入通訊軟體Telegram暱稱「金利興」及其他不詳姓名成員共三人以上詐欺集團，擔任面交車手，約定由他取得收取現金的1.5％為報酬組織。

該集團成員去年8月24日起，以通訊軟體LINE向蘇姓男子佯稱，可利用「霖園」APP投資獲利，致蘇陷於錯誤。同年9月5日起至10月18日止，柯出示偽造「霖園投資市場部顧問經理王立宏」識別證，前後14次，向蘇收取100萬至900萬元不等現金後，並在付款單上偽簽「王立宏」，柯再將取得現金交付「金利興」。

直至蘇發覺有異報警處理，同年10月18日在住處前，將200萬假鈔1袋交付柯，旋即遭埋伏員警逮捕而未遂。據統計，柯得手13次，詐欺金額高達4720萬元。蘇提刑事附帶民事訴訟，請求侵權行為損害賠償。

台南地院認柯與詐欺集團其他成員犯行，有犯意聯絡及行為分擔，應論以共同正犯。他以一行為觸犯數罪名，為想像競合犯，應從一重3人以上共同犯詐欺取財罪處斷，一審判2年10月，柯及檢方均不服上訴二審。