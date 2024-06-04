偵查隊長隱瞞疫調、凌晨擅離職守與女子外出 遭記過懲處官司結果曝光

基隆市政府警察第二分局前偵查隊長林學志被控新冠肺炎期間，深夜到小吃店飲酒且隱瞞疫調，而被記1大過懲處，又多次於值日時未報備簽出、夜間擅離駐地、凌晨與女子外出，再被記過2次，他不服提行政訴訟，台北高等行政法院撤銷林隱瞞疫調部分的1大過，但認為擅離職守部分的記過2次沒有違誤，維持原處分，可上訴。

林學志原先是第二分局偵查隊長，案發後被調任刑大科技犯罪偵查隊警務員；他被控2022年3月21日與同事、女子深夜赴銀河小吃店飲酒，但隱瞞疫調、行政調查也未立即吐實，基隆市警局記1大過懲處。

林學志2022年3月1、2、6、11、20日五度值日時未報備及簽出，夜間擅離駐地，直到隔天才返回；同年月15、17、23日三度於內部管理時段和女子外出，市警局認為他未能遵守勤務和報告紀律，違反規定，記過2次處分。

林學志提復審被駁回，再提行政訴訟救濟，主張基隆市警局不是防治傳染病的主管機關，卻在市府裁處前，倉促以他確診隱瞞足跡未能立即吐實為由，短短一個月內決議處分1大過，認為裁罰輕率違法。

林學志認為，銀河小吃店不是不妥當場所或經列管的風紀誘因場所，同桌女子也不是傳播坐檯人員，且另案也認定他沒有隱匿確認足跡，懲處1大過有瑕疵。

再者，林學志指出基隆市警察局勤務實施細則規定「除輪休、差假外均應於駐地駐守」，將主管職認定具責任制性質，影響他的健康、服公職權，違反憲法規定；另他雖然沒有如實登記簽出入，但他仍在查案、辦案或處理公事，包括查緝竊電纜線集團。

林學志認為，他開車載女子繞行市郊、凌晨與女子見面，均是為了讓女子取信於己配合查案，或是蒐證需要，雙方沒有不正當交往情事，認為警局懲處記過2次有違誤。

北高行認為，林學志聚餐場所不是列管的不良場所，並於下班時間聚餐，且基隆市府裁罰6萬元一案已被撤銷確定，無從認定林有刻意隱瞞疫調，處分有瑕疵，故判決撤銷1大過懲處。