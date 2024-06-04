黃立雄欠稅逾7130萬元 無法清償將列禁奢大戶

黃立雄涉貴婦奈奈詐欺案，日前返台歸案，由於黃立雄欠稅7130萬餘元被列為欠稅大戶，但無法提出清償計畫。行政執行署指出，給黃男1個月時間，若無法提出清償將發布禁奢令。

貴婦奈奈（蘇陳端）和黃博健合開的「杏立博全」醫美診所涉嫌惡性倒閉，民國107年間無預警歇業，積欠多家廠商欠款，貴婦奈奈和黃博健與掛名診所院長的黃立雄去向不明，遭民眾提告詐欺，因遲未到案遭台北地檢署通緝。

法務部調查局掌握貴婦奈奈、黃博健、黃立雄潛逃到加拿大多倫多，108年間將3人列入外逃通緝犯名單。今年5月調查局把黃立雄與妻子黃林麗真押解返台，並分別解送台北地檢署、士林地檢署歸案。

由於黃立雄被法務部行政執行署士林分署列為欠稅大戶，士林分署日前通知黃立雄說明欠稅情形與償還計畫。據了解，黃立雄不清楚自己積欠龐大稅金，其中1筆107年度的稅金高達6000萬元，黃立雄認為是兒子黃博健的責任。

士林分署表示，黃立雄積欠多年度的綜合所得稅及罰鍰，欠稅金額約新台幣7130萬9322元，目前清查黃立雄名下在台灣的資產，所剩無幾，僅執行到黃立雄的保險，金額99萬5610元。

士林分署指出，5月15日已通知黃立雄說明，並在雙方同意下給黃立雄1個月時間向國稅局清查欠稅項目，並要求黃立雄提出具體清償計畫，若黃立雄於期限後未提出清償，不排除對黃立雄核發俗稱「禁奢令」的禁止命令，並將黃立雄列入行政執行署禁奢大戶檢舉公告。

「禁奢令」包括禁止搭乘計程車、高鐵、飛機，禁止進入酒店、夜店，每月生活費不得超過2萬4000元等，並定期發布獎勵檢舉公告，民眾也可提供禁奢大戶違反禁止命令的事證，獎金最高可達100萬元。