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二度以「曲棍球案」彈劾陳隆翔 監院再敗不再上訴

新兵不服糾正當眾推打班長成傷 賠錢和解獲輕判

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

吳姓男子去年8月在「虎躍部隊」的陸軍步兵109旅接受４個月軍事訓練役，卻在入伍第7天，因不服陳姓班長糾正，竟出手推打班長，造成班長跌倒受傷，吳男後遭連長壓制交憲兵隊移送，偵審過程中吳男坦承不諱，並與班長協商分期賠償班長10萬元和解，桃園地院進行簡易判決，將吳依陸海空軍刑法的強暴上官罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

判決事實指出，吳男於2023年8月16日入伍至12月5日止，隸屬陸軍步兵第109旅步2營步2連第3班的軍事訓練役182梯二兵，被害人陳姓班長則為陸軍步兵第109旅步2營步2連第8班的班長；去年8月22日中午12點，吳男在桃園市楊梅區太平里營區步2營餐廳內，因細故對上官即陳班長心生不滿，竟徒手推打陳的胸口與肩膀，導致陳失去重心跌坐在地，造成右側顏面部挫傷合併頭暈、右手腕挫傷、雙側臀部挫傷、右側上臂及肩部疼痛等傷害。在場陳姓連長見狀，當場將吳男壓制推至牆角，並回報監察官及保防官，並送交憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦。

法官審酌，被告吳男曾有違反洗錢防制法的前科，被告於案發時為現役軍人，本應遵守法紀，但他竟僅因細故即恣意對上官施暴，損及部隊團結、領導威信，嚴重影響部隊領導統御及軍隊紀律維護，行為實屬不該，應予非難；惟念及被告犯後坦承犯行，並與被害人達成調解而同意賠償被害人10萬元，迄今均有依約履行，已賠償1萬5000元，其犯後態度尚可，犯罪所生危害亦已減輕；復衡酌犯罪目的動機、目前從事業務工作等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金。

吳姓二兵去年在陸軍步兵第109旅步2營步2連服第７天的軍事訓練役，就因對陳姓班長不滿，竟當眾推打班長，造成班長失衡跌坐倒地並受傷，桃園地院進行簡易判決，考量雙方協商以10萬元和解，將吳男依陸海空軍刑法的強暴上官罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。記者陳恩惠／攝影
吳姓二兵去年在陸軍步兵第109旅步2營步2連服第７天的軍事訓練役，就因對陳姓班長不滿，竟當眾推打班長，造成班長失衡跌坐倒地並受傷，桃園地院進行簡易判決，考量雙方協商以10萬元和解，將吳男依陸海空軍刑法的強暴上官罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。記者陳恩惠／攝影

憲兵 桃園 陸軍

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