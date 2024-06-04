教召與出國撞期 後備軍人選出遊 法官判決出爐

桃園簡姓男子去年9至10月間接獲桃園後備指揮部教育召集令，必須於11月初到指定地點報到，由於他已排定出國旅遊行程，卻未申請免除該次教召，逕自出遊因而觸法，桃園地院法官進行簡易判決，將簡男依妨害兵役治罪條例第6條第1項第4款的妨害教育召集罪，判處徒刑2月，得易科罰金6萬元，可上訴。

判決事實指出，25歲簡男明知其為後備軍人，依兵役法規定有接受教育召集的義務，於2023年9月22日至10月24日晚間8點50分間某日，收受其母轉交桃園市後備指揮部所送達，指定應於去年11月6日前往桃園市農業博覽中心報到的教育召集令。

且桃園市後備指揮部人員於同年9月21日晚間8點7分也聯繫告知，若應召期限欲出國，須申請核准免除該次教育召集，但簡男仍未申請免除，明知應按期前往報到接受教育召集，竟意圖避免教育召集，基於妨害兵役犯意，應受召集，無故逾應召期限2日以上，而未接受教育召集。案經桃園市後備指揮部函送偵辦。