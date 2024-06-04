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洗錢案二審無罪仍遭到限制出境 向心夫婦聲請釋憲

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻捲進國家安全法共諜案，檢方辦不成轉以洗錢罪起訴，終局均不違法，2人卻被限制出境1432天；他們返港訴訟爭人權，日前向憲法法庭聲請法規範、裁判憲法審查，要求大法官解釋如此限制有無違憲。本報資料照片
中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻捲進國家安全法共諜案，檢方辦不成轉以洗錢罪起訴，終局均不違法，2人卻被限制出境1432天；他們返港訴訟爭人權，日前向憲法法庭聲請法規範、裁判憲法審查，要求大法官解釋如此限制有無違憲。本報資料照片
中國創新投資公司主席向心、龔青夫妻捲進共諜案遭限制出境，檢方查不出違反國安法事由，以洗錢罪嫌起訴兩人，但二審法院判決兩人無罪後，兩人持續遭限制出境八個月；他們日前向憲法法庭聲請法規範、裁判憲法審查，要求大法官解釋如此限制有無違憲。

自稱間諜的「王立強」二○一九年入境澳洲，向澳洲安全情報組織表示自己是向心下線，指控向心以資金介入、操縱二○二○年總統大選；檢方二度偵辦共諜案不起訴確定，依洗錢罪嫌起訴向心夫婦，但一、二審都無罪。兩人從檢方偵辦後至法院判無罪確定，遭限制出境一四三二天。

向心夫婦返港後展開跨海維護人權行動，第一步先對「假共諜王立強」、「證人Ａ君」的不實證言提告誣告，也控告網路、紙本二家媒體誹謗；另針對承審洗錢案二審合議庭的限制出境裁定抗告。兩件訴訟由台北地檢署分「他」案偵查，抗告則因「無實益」由最高法院駁回，向心不同意最高法院未審即駁回，委任律師向憲法法庭提聲請釋憲案。

聲請狀指出，台灣高等法院二○二三年九月六日維持洗錢無罪判決後，合議庭未給向心夫婦陳述機會即裁定限制出境八月，侵害憲法的遷徙自由權及訴訟權，兩人以裁定違反平等、比例原則的抗告也被駁回，但最高法院指他們已返港且限境處分已由原審撤銷而駁回抗告，違反刑事訴訟法「裁定已執行終結，受裁定人亦得提起抗告，法院不得以已執行終結而無實益為由駁回」規定。

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