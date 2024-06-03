瑪莎拉蒂案主嫌「食品業小開」未上訴 判9年定讞年初已到監
彰化縣食品業小開張敦量，2021年駕駛瑪莎拉蒂轎車，跟宋姓男大生車禍，張夥李韋霖、陳勁豪涉打宋致重傷，二審在去年9月審結，張等三人雖否認犯案，張仍被認定涉犯殺人未遂，判刑9年，與一審刑度相同，不過李、陳二人被合議庭認定涉犯傷害罪，而非原審認定重傷害，刑度從4年8月降為3年，此案僅張敦量未上訴，判刑確定，已在今年初到台中監獄服刑，陳、李則有上訴到最高法院，今年初發回台中高分院更一審。
二審認為，宋姓男大生在案發時有2次倒地，而李韋霖、陳勁豪對宋生傷害時，為第2次倒地之前，根據檢方起訴資料，無法證明宋生重傷害的傷勢，是在第二次倒地以前所造成，與一審認定二人涉犯重傷害不同，所以撤銷原判決，改認定涉犯傷害罪，判刑2年6月，加上二人有另外對宋生車內的4名友人犯強制罪，判刑8月，應執行為3年。
合議庭也說，張敦量部分，維持認定涉犯殺人未遂與強制罪，屬於一行為觸犯數罪名，屬於想像競合犯，非以一審認定數罪、分論併罰的方式，因此也撤銷原判決，分別判8年6月、10月徒刑，應執行9年，與一審刑度相同，張放棄上訴，判決確定，發監台中監獄執行。
宋姓男大生在2021年開車行經台中西屯時，因切換車道與張敦量的瑪莎拉蒂發生車禍，張敦量與同車友人李韋霖、陳勁豪涉毆打宋致住進加護病房；台中地院在去年3月初審結，認定張犯殺人未遂等罪，判刑9年，另依傷害致重傷等罪各判李、陳4年8月徒刑，全案上訴二審，審理期間，張父希望以700萬達成調解，但調解破局，張放棄上訴最高法院，判刑9年確定。
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