華視資產活化案爭議 華視提告上報涉加重誹謗不起訴

上報去年曾報導華視資產活化案爭議，華視認為報導損害名譽，提告上報負責人、總編輯及副總編，涉犯加重誹謗及妨害信用。台北地檢署今偵結，考量報導非無所憑，華視資產活化案與公共利益相關，為可受公評之事，處分不起訴。

去年8月23日，上報刊出「傳將賣百億地給元大等4家財團 華視董事會偷渡闖關資產活化案遭擋下」、「活化資產不如設法提升內容品質 華視董事：開發實體媒體產業園區聚落觀念過時」等報導，指出華視時任總經理同月10日業務報告時，疑夾帶華視資產活化案闖關，有董事認為有疑慮，未通過該案，後續將舉行專案會議。

華視認為，報導提及，華視資產活化案要趕在蔡政府任期結束前通過不實，恐損害華視名譽、影響對外借款利益，提告上報負責人、總編輯及副總編輯等人，涉犯刑法之加重誹謗及妨害信用等罪。