【重磅快評】監委追殺檢座 段宜康難撕吞球黃牛印記

偵辦前立委段宜康曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔，2019年遭監察院以辦案有嚴重疏漏為由彈劾，懲戒法院判陳不受懲戒；監察院2022年二度彈劾，懲戒法院今天再判陳不受懲戒。監委高涌誠多年來緊咬此案不放，意在製造法界寒蟬效應，卻一再被打臉，反讓段宜康撕不掉「吞球黃牛」的印記，段宜康真要好好「感謝」高涌誠。

2014年彰化縣長選舉熱戰，當時的民進黨立委段宜康開記者會指控國民黨立委林滄敏涉及曲棍球協會弊案，之後又在民進黨候選人魏明谷造勢場合公開打賭，指林滄敏涉嫌詐領500多萬元補助款，「如無不法願當眾吞下3顆曲棍球」。

案子由時任彰化地檢署檢察官陳隆翔偵辦，結果查出曲棍球協會秘書長李淑惠涉偽造選手住宿、膳食、零用金等單據，申報補助款4百多萬元，依偽造文書等罪緩起訴處分，但林滄敏並未涉案。段宜康的指控被檢方打臉，法院也判段、魏須賠30萬元、登報道歉，上訴高院改判段、魏須賠100萬元、登報道歉，兩人上訴最高法院遭駁回定讞。

檢察官陳隆翔偵辦此案，從此被民進黨監委高涌誠、蔡崇義釘上，兩人認為陳漏未論斷偽造印章、印文及署押等犯罪事實，嚴重違反辦案程序，有11項違失， 以「認事用法上有明顯重大違誤，並嚴重違反辦案程序」為由，提案彈劾。

不過，懲戒法院判陳隆翔不受懲戒，監察院上訴遭駁。監院提再審，一、二審亦敗北。監院2022年二度彈劾，案由同樣是曲棍球案，懲戒法院今仍判陳不受懲戒。高涌誠聲稱二度彈劾是因應懲戒法院職務法庭所認定的狀況，以完備程序；但監委對一個檢察官追殺5次，如何能掩去濃濃的追殺味？

高涌誠聲稱第二次彈劾的理由主要是基於「完備程序」，但陳隆翔也不是省油的燈，直接要求監察院自律委員會能重新檢視當初高涌誠約詢他時的錄音譯文，重點包括高可能在約詢時有說「本件調查案是段宜康所提出，難道我們不用給他交代嗎？」、「為了使曲棍球案能翻案、重啟偵查，我們想了很多方式，只好以檢察官違法失職為由逕行彈劾」。儘管高否認，但本案監委是自己糾纏不休，檢察官不得不反制，監院如果沒有具體回應，如何釐清紛爭？

高涌誠是不是要藉曲棍球案恐嚇司法，希望檢察官都順從民進黨的旨意辦案，只有他心裡清楚；但高涌誠擔任監委以來，除了曲棍球案，最知名的代表作就是卡管、林智堅論文案及為了35年前世台會總幹事羅益世回台遭強制驅逐出境而約詢侯友宜，每案都有政治介入的鑿痕，他說緊咬曲棍球案是「完備程序」，有幾分可信？

段宜康打賭，如果林滄敏沒有詐領500多萬元補助款，他願當眾吞下3顆曲棍球，法院也判決他和魏明谷須賠百萬、登報道歉，但曲棍球始終沒有吞；高涌誠不死心，一而再、再而三要「修理」承辦檢察官，但法院沒有一次稱他的意，高涌誠願賭不服輸更甚段宜康，除了凸顯東廠心態，更喚醒段宜康還沒吞球的過往。如果高涌誠滿腦子都是這些東西，能怪外界要廢監察院的聲浪高漲嗎？