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幫兄「樹葬」後悔想改為「海葬」 他動手挖骨灰法官這樣判

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

楊姓男子胞兄過世後他參與樹葬，又改變主意，想將胞兄的骨灰海葬，持角鋼動手挖掘胞兄的樹葬遺灰，被訴損壞火葬遺灰未遂罪，台北地方法院審理，判處他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。

42歲楊姓男子的胞兄2022年3月19日之前死亡，胞兄的女兒向台北市殯葬管理處申請辦理環保樹葬，經獲准許後，楊與家人們一行3月28日時，將胞兄遺灰葬於台北市的某樹葬區。

不過，楊姓男子後來又想將胞兄的骨灰拋入海中海葬，2022年7月31日到樹葬區持來路不明的角鋼動手挖掘，他挖了胞兄火葬遺灰4至5下，就被殯葬管理處技工發現，移送法辦，檢方偵辦將楊起訴。

法院審理，楊姓男子自白犯罪，法官認定他犯損壞火葬遺灰罪，不過，楊只挖開表土就被人發現制止，屬未遂犯，可依法減輕其刑。

判決說，楊是有相當社會智識及經驗的人，對亡者及家屬的禮儀習俗，應瞭解並予尊重，卻罔顧讓亡者安息的民情風俗、家屬感念故人追思所繫，發掘亡者遺灰，違反社會善良風俗。

判決說，楊犯後坦承犯行，考量他審理時自陳大學畢業、犯罪動機、目的、手段及素行等，依法判刑，並諭知得易科罰金的標準，以資儆懲。

樹葬園區示意圖。圖／取自高雄市殯葬處臉書
樹葬園區示意圖。圖／取自高雄市殯葬處臉書

北市 樹葬 火葬

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