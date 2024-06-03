傳千封訊息狂罵老公「無能」 法院判准離婚...她還占房產不走

一名男子指控妻子脾氣暴躁，常常對他拳打腳踢，甚至懷疑他和女同事外遇，長達2年發出超過千封訊息、電子郵件辱罵他無能等語，他不堪其擾訴請離婚確定獲准；男子認為離婚後前妻仍持續霸占位於台北市的房產，提告請求返還房屋，台北地方法院判男子勝訴，可上訴。

男子主張，他和妻子結婚多年，但他回家鄉接家業後，兩人分隔兩地，妻子脾氣暴躁、好鬥善妒，常常挑撥他和兄弟姐妹之間的感情，又多次懷疑他和朋友、員工外遇，而對他拳打交踢、不停辱罵。

男子指出，妻子2年之間，幾乎每天對他發訊息、電子郵件謾罵他和家人無能，累積多達1、2000封，還要求他開除資深員工，他不予理會，妻子就將住處換鎖，害他無法進屋，兩人至今分居多年，也沒有性生活，向法院請求離婚。

妻子則反駁，兩人雖然曾發生爭執，但未達婚姻破裂的程度，且雙方還多次接受人工受孕療程，丈夫也曾陪她回娘家，更換門鎖則是因為丈夫曾遺失鑰匙，為安全起見才會換鎖，反批丈夫拒絕、驅趕她的家人進門探視驅趕，認為丈夫請求無理由。

法院根據卷證資料、證人證詞，認定夫妻兩人交惡程度，已無法修復，關係雪上加霜，判准兩人離婚確定。

男子再指控前妻在法院判准確定離婚後，仍持續霸占他位於台北市的房產，不願意將房子還他，提告請求前妻返還房屋；妻子反控丈夫不是房屋所有權人，認為丈夫請求無理由。