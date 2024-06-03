沒定罪段宜康要吞曲棍球？ 檢察官遭監院彈劾、職務法庭不懲戒

偵辦民進黨前立委段宜康曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔，2019年遭監察院以辦案「嚴重疏漏」為由彈劾，懲戒法院判陳不受懲戒。監院前年二度彈劾，遭批「濫權追殺」。懲戒法院職務法庭認為監院的爭執屬於法律見解，或屬陳個案認定的裁量或判斷，且無違反經驗法則等，今仍判不懲戒；陳感謝法官彰顯正義價值。

段宜康曾公開表示，前立委林滄敏在擔任曲棍球協會理事長時涉詐領補助款，還發誓若司法未將其定罪將「吞曲棍球」，時任彰化地檢署檢察官的陳隆翔調查後認為林未涉案，給予不起訴處分。

後來監察委員高涌誠等人認為陳隆翔偵辦曲棍球協會相關人員涉嫌侵占案件，漏未論斷協會秘書長李淑惠偽造印章、印文、署押，以及侵占、盜用公印文等犯罪，涉有違失，提案彈劾，移送職務法庭審理。

職務法庭第一審2020年6月30日判陳隆翔不受懲戒，監察院上訴遭駁。監院提再審，一、二審亦敗北；這次第二次彈劾又未竟，等於是監察院對一個檢察官已經「政治追殺」5次。陳隆翔感慨國家資源不應該這樣浪費，來對付他一個小小檢察官。

本次源於監察院2022年5月5日召開彈劾案審查會，認定陳隆翔偵辦該案緩起訴處分案件，「還有其他違失行為」且情節重大，因此又彈劾。

職務法庭第一審認為本件移送沒有違反一事不再理原則，也沒有懲戒權耗盡，因此實體審理。合議庭認為陳隆翔依他的法律專業知識、經驗及既有證據資料，可知悉彰化縣政府負責管理體育場所的李姓、張姓公務員未依規定向協會收取使用體育場宿舍的行政規費，涉犯圖利罪嫌，卻未實施偵查，且兩人陳述矛盾，存有疑義，難認已盡發現真實的義務而有違失，但此部分違失不致影響緩起訴處分的結論。

因李姓、張姓被告涉犯圖利罪嫌的追訴權時效未屆，仍可繼續偵查，合議庭認為依兩人的犯罪情節、協會已補繳規費、彰化縣政府也無追究的意思，陳的違失情節並非重大，不符合法官法第89條第4項第1款、第5款及第7款規定要件。