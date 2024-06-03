夫妻感情「翻船」 人妻遷怒公婆沒教好孩子

高雄楊姓男子和妻子結婚後感情不好，楊妻不滿跑到公婆家大駡「你們縱容自己的兒子外遇」，甚至還發傳單痛駡婆婆，因傳單未指名道姓，法官判無罪；但當街叫駡的舉動，被認定構成誹謗罪，判罰5000元，楊妻不服上訴，法官認楊妻叫罵舉動牽涉私德，無關公共利益，駁回她上訴確定。

判決指出，楊男和妻子婚後因生活習慣有認知落差，兩人感情逐漸消磨，最後走上離婚一路；楊妻不滿婚姻破裂，認為是楊男父母親沒教好所致，3年前跑到公婆家樓下大罵「你們縱容自己的兒子外遇」。

楊妻叫罵完後仍未消氣，跑到大馬路派發自己印製的傳單，傳單寫有「陳老師，請問你都是這樣教學生與孩子的嗎？」、「是什麼樣的媽媽能夠教出高三聯考前轉學、大學被退學、碩士考8年、結婚不工作、一工作就外遇的兒子」。

公婆不甘遭媳婦侮辱提告，檢方依妨害名譽罪起訴楊妻；高雄地院審理時，楊妻稱她說的都是事實。但法官認為，楊男父母親不是公眾人物，楊妻當眾駡街的舉動，僅屬私德與公共利益無關，因此依誹謗罪判罰5000元，得易服勞役。

至於派發傳單部分，因傳單上沒有指名道姓，加上「陳老師」在高雄比比皆是，一般人無法憑傳單內容就知道楊妻是在駡婆婆，判決無罪。