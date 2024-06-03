兩度彈劾曲棍球案檢察官 監委高涌誠遭告發涉恐嚇偵辦中

檢察官陳隆翔因偵辦民進黨前立委段宜康曲棍球案，分別於2019、2022年時遭監察院彈劾，懲戒法院今仍判陳隆翔不受懲戒。去年7月間，時任國民黨立委候選人羅智強等人，告發高涌誠利用職權恐嚇檢察官，涉犯恐嚇罪，全案偵辦中。

2014年11月，段宜康在彰化縣長候選人魏明谷造勢場上指控，國民黨林滄敏任理事長的中華民國曲棍球協會詐領補助款，段強調若說法不實就吞曲棍球，引發議論。

陳隆翔查出，曲棍球協會秘書長李淑惠涉嫌偽造選手住宿、膳食、選手零用金等單據及文書，申報補助款400多萬元，依偽造文書等罪緩起訴處分；認定林滄敏未涉案。

監察院認為，陳漏未論斷偽造印章、印文及署押等犯罪事實，嚴重違反辦案程序，以發現11項違失彈劾。陳隆翔第一次遭彈劾但獲判不受懲戒，監察院提再審，職務法庭仍認為判決無違誤而駁回；監察院上訴職務法庭第二審，第二審也駁回。

去年7月3日，羅智強成立的「反貪腐監察院」，與同黨王鴻薇、徐巧芯、王欣儀向北檢告發監察委員高涌誠，認為高涌誠涉嫌利用監委職權恐嚇檢察官。

羅智強當時說，民進黨前立委段宜康不滿偵查結果，透過監察院施壓，高涌誠則在調查過程中告訴陳隆翔，若不想辦法解決，就是要逼他們彈劾。他說，這根本是恐嚇司法官配合政治辦案，侵犯司法權核心。