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周典論案檢方爆「上面同意再放人」 9正副議長連署放人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導

屏東地院28日審理屏東縣議長周典論連署行賄案，檢察官偵訊稱「涉及政治」、「上面都同意的話，我們再放」等語，引發熱議。全國正副議長聯誼會會長、新北議長蔣根煌今邀集9位縣市正副議長簽署連署書，要求盡快讓周典論交保；周典論小女兒周芸均今也哽咽說，父親無法交保就醫，難道要冤死在看守所嗎？

蔣根煌說，周典論因涉入鴻海創辦人郭台銘總統連署案，自去年12月26日遭法院裁定收押禁見，至今已有5個多月，禁止接見、通信，社會上許多重大刑案，都沒有羈押這麼長時間，但屏東地方法院5月15日裁定，再延押2個月，收押長達7個月，更何況郭台銘並未有參選，長時間羈押周典論，不符合比例原則。

屏東縣議會副議長盧文瑞說，檢察官對潮州鎮長周品全說「這涉及政治，不是我一個人可以同意」、「上面都同意的話，我們再放」，甚至還說「以大局為重」等語，且5月28日程序庭上勘驗時，發現調查站、檢察官用違反程序辦案，比如不通知律師辯開始訊問周品全、鎮長司機陳亮源等，違反訴訟程序，「這不是政治迫害是什麼？」

周典論小女兒周芸均說，父親有心臟疾病，高雄聯醫就警告他心血管阻塞約70%，應盡快做心導管說術，但收押近6個月裡發生數次心臟刺痛情況，卻不准他交保就醫。周哽咽說，司法應講人權、無罪推論，父親生命都已經受到危險，司法卻仍為政治服務，作為家屬指要求法院公平審理，別射箭再畫靶。

周芸均也酸，有人能保外就醫還能接演講、評論政治，貪污要求特赦，父親犯了什麼重罪，要讓他「冤死」在牢裡，難道考量是顏色嗎？

蔣根煌與其他正副議長連署，要求法院以人道考量，同意周典論盡速交保，做進一步治療。蔣也說，也會邀請各縣市議員、鄉鎮長及所有國民黨中常委等一同連署。

周典論小女兒周芸均今談到父親哽咽。記者劉懿萱／攝影
周典論小女兒周芸均今談到父親哽咽。記者劉懿萱／攝影
新北議長蔣根煌（中）今召集其他8位縣市正副議長簽署連署書。記者劉懿萱／攝影
新北議長蔣根煌（中）今召集其他8位縣市正副議長簽署連署書。記者劉懿萱／攝影
新北議長蔣根煌（左五）今召集其他8位縣市正副議長簽署連署書。記者劉懿萱／攝影
新北議長蔣根煌（左五）今召集其他8位縣市正副議長簽署連署書。記者劉懿萱／攝影
新北議長蔣根煌（右）、屏東縣議會副議長盧文瑞（左）。記者劉懿萱／攝影
新北議長蔣根煌（右）、屏東縣議會副議長盧文瑞（左）。記者劉懿萱／攝影

周典論 屏東縣

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