女兒不服管教老爸到校堵人 父女大打出手都被判刑反省

高雄劉姓男子的女兒離家4年，前年10月31日上午，劉男跑到女兒就讀的大學堵人，劉女不想跟父親回家，父女兩人在停車場大打出手，接連驗傷提告，高雄地院審理後，認為父女不以理性方式解決家庭問題，劉父被依傷害尊親屬罪判拘役55天、劉女則判45天，均得易科罰金。

前年10月31日上午9時許，劉男掌握女兒上學時間後，跑到劉女就讀的大學停車場堵人，見女兒騎機車到校，劉男馬上上前把女兒攔下，先拔掉女兒機車鑰匙，又摘下女兒眼鏡不讓她離開。

劉女不滿父親跑到她學校堵人，當場和父親在停車場發生爭執，父女倆在停車場吵到不可開交，最後分別動手打人，直到有同學通報學校教官，才成功將兩人拉開。

劉男事後驗傷，診斷右耳腫痛、右手擦傷，女兒則左前額疼痛、左頸部痛、右手掌疼痛，兩人衝突過後分別對彼此提告，父女倆撕破臉，檢警偵辦時，兩人也未和解，均被依傷害尊親屬罪嫌起訴。

高雄地院審理時，劉男反控女兒「先動手」，稱他曾請女兒回家看看爺爺，她卻出手打人，他不想提告，才跑到學校要帶女兒去找老師幫忙管教，哪有女兒爺爺都一百歲了也不回家，連阿嬤告別式都不出席，還反問法官「有看過這樣的小孩嗎？」

但女兒則反控父親小時候就曾家暴，以前她跟爸爸同住，就曾被他出手打過，她不想承受家暴，才跑去跟媽媽同住，有次在回家路上，爸爸還曾強行要帶她回家，她被迫聲請保護令，沒料這次又跑到大學堵人。

法官依據兩人說法，認為劉女是不滿父親種種舉動，才會在大學停車場與父親拉扯；劉男則是見劉女不聽他指示，才會扯開女兒機車鑰匙不讓她離開。

法官認為，劉女已經成年，要為自己行為負責，劉男不能再以父親身分強迫女兒服從，行為實屬不該