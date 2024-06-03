竹聯幫吳亦凡涉虛幣挖礦詐騙上億元 住家搜出大麻判拘役25日

竹聯幫戰堂前堂主兒子「仔仔」張瑋仁，涉假借投資虛擬貨幣挖礦場，詐騙投資人上億元，警方拘提搜索時，查扣張非法持有大麻，另案依法送辦，士林地方法院認定，張持有第二級毒品，屬自我戕害行為，判處拘役25日可易科罰金。查扣大麻1包驗餘淨重為0.96公克，沒收銷燬。

34歲張瑋仁父親曾是戰堂堂主，他則是標準「黑二代」因外型亮眼，被戲稱「戰堂吳亦凡」，2021年9月，張男涉和共犯經營挖礦事業，對外舉辦說明會、開辦虛擬貨幣礦機操作及買賣，礦主們誤信拿錢投資，張男等人涉嫌吸金1億餘元，但沒有購買礦機。台北市刑大陸續逮捕張男等12人，查扣保時捷休旅車、特斯拉電動車及賓士轎車，依恐嚇、組織、詐欺等罪嫌送辦

張男在警方搜索過程中，住家遭搜出大麻棕色乾燥植物1包，毛重1.84公克，淨重0.98公克，取0.02公克化驗，驗餘淨重0.96公克，及吸食器、研磨器等證物，經送驗含第二級毒品四氫大麻酚成分。檢警調查，張男在2020年、2021年間某日，在西門町向暱稱「樂樂」的人，無償取得第二級毒品大麻1包後，放在住家持有。

法官認定，張男犯毒品危害防制條例，持有第二級毒品罪，考量坦承犯行態度尚可，持毒供施用行為，本質上屬於自我戕害行為，反社會性程度較低，依簡易判決處刑，處拘役25日，可易科罰金。毒品依法沒收銷燬。可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885