監院2度彈劾懲戒法院不埋單 陳隆翔專訪聲明：勿再追殺小小檢察官

偵辦民進黨前立委段宜康曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔，2019年遭監察院以辦案「嚴重疏漏」為由彈劾，懲戒法院判陳不受懲戒。監院2022年二度彈劾，案由同樣是曲棍球案，遭批「濫權追殺」，懲戒法院今仍判陳不受懲戒。陳接受本報專訪，他提出4點感謝，其中一點即當初約詢的錄音譯文已公開，希望監院自律委員會以高道德標準「重聽」，決定這個案子要怎麼處理？

陳隆翔首先感謝法官能彰顯正義價值，還他公道；第二，他感謝檢察總長邢泰釗、前總長江惠民以及法務部、高檢署與同仁們對他的支持與加油；第三點則是因高涌誠在5月言詞辯論時稱「受傷」缺席，他祝福對方早日康復，但也希望監察院自律委員會能以「高道德標準」重新檢視當初高涌誠約詢他時的錄音譯文；第四點則是這個案子已經拖這麼多年，希望監院不要浪費司法資源來對付他一個小小的檢察官，國家資源不應這樣浪費。

日前國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌提到要廢監察院，傅稱「中華民國應是三權分立政府」。曾倡議廢考監的民進黨立委陳亭妃5月31日與29名立委共提修憲案，喊話立法院長韓國瑜成立修憲委員會，勿再阻擋。國民黨團書記長洪孟楷則說「民進黨作秀而不想做事」，國民黨不奉陪政治性提案。

2014年11月，段宜康在彰化縣長候選人魏明谷造勢場上指控，國民黨林滄敏任理事長的中華民國曲棍球協會詐領補助款，段強調「說法不實就吞曲棍球」，引發議論。

時任彰化地檢署檢察官陳隆翔查出曲棍球協會秘書長李淑惠涉嫌偽造選手住宿、膳食、選手零用金等單據及文書，申報補助款4百多萬元，依偽造文書等罪緩起訴處分；林滄敏未涉案。監察院認為陳漏未論斷偽造印章、印文及署押等犯罪事實，嚴重違反辦案程序，以發現11項違失彈劾。

陳第一次遭彈劾但獲判不受懲戒，監察院提再審，職務法庭仍認為判決無違誤而駁回；監察院上訴職務法庭第二審，第二審也駁回。