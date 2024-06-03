監院追殺再敗！ 檢察官陳隆翔二度遭彈劾 職務法庭不懲戒

偵辦民進黨前立委段宜康曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔，2019年遭監察院以辦案「嚴重疏漏」為由彈劾，懲戒法院判陳不受懲戒。監院2022年二度彈劾，案由同樣是曲棍球案，遭批「濫權追殺」，懲戒法院今仍判不受懲戒。

去年7月，參選立委的羅智強成立的「反貪腐監察院」，與同黨王鴻薇、徐巧芯、王欣儀向台北地檢署告發監察委員高涌誠，他們指高涉嫌利用監委職權恐嚇檢察官。羅表示，民進黨新潮流大老、前立委段宜康過去公開表示，前立委林滄敏在擔任彰化縣曲棍球協會理事長時涉詐領補助款，還發誓若司法未將其定罪將「吞曲棍球」，承辦該案的陳隆翔調查後認為林未涉案，給予不起訴處分，段透過監察院施壓，高涌誠則在調查過程中直接告訴陳若不想辦法解決，就是要逼他們彈劾。

2014年11月，段宜康在彰化縣長候選人魏明谷造勢場上指控，國民黨林滄敏任理事長的中華民國曲棍球協會詐領補助款，段強調「說法不實就吞曲棍球」，引發議論。

時任彰化地檢署檢察官陳隆翔查出曲棍球協會秘書長李淑惠涉嫌偽造選手住宿、膳食、選手零用金等單據及文書，申報補助款4百多萬元，依偽造文書等罪緩起訴處分；林滄敏未涉案。監察院認為陳漏未論斷偽造印章、印文及署押等犯罪事實，嚴重違反辦案程序，以發現11項違失彈劾。

陳第一次遭彈劾但獲判不受懲戒，監察院提再審，職務法庭仍認為判決無違誤而駁回；監察院上訴職務法庭第二審，第二審也駁回。

監察院第二次彈劾，提案的監委高涌誠聲稱主要是因應懲戒法院職務法庭所認定的狀況，以完備程序。但「政治辦案感滿溢」，引發法界反彈，檢察官改革團體「劍青檢改」強烈譴責特定監委一再追殺基層檢察官、干預司法，試圖殺雞儆猴，造成寒蟬效應。第二次彈劾，引發法界反彈，檢察官改革團體「劍青檢改」強烈譴責特定監委一再追殺基層檢察官、干預司法，試圖殺雞儆猴，造成寒蟬效應。