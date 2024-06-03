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來台南法拍會撿便宜 明天首拍LEXUS SC400
行政執行署台南分署明天上午10點起，在台南市中西區忠義路1段125巷12號2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會。動產拍賣物品包括1995年份LEXUS SC400、2011年國瑞廂型車、中華貨車、山葉機車等。6月4日從上午9點30分起開始登記競標，10點起競價拍賣。
台南分署指出，此次拍賣活動動產的部分，較吸睛的物件為具有收藏價值的1995年份LEXUS SC400、4000CC（HP），該車輛未滯欠任何牌照稅、燃料費及交通罰鍰，但牌照狀態為停駛逾期逕行註銷，車牌已經被拔除，車輛儀表板顯示里程數為12萬1420MILES，本次為第1次拍賣，訂有底價，歡迎有興趣的買家前來參加競標。
行政執行官並提醒有意參加此次競價拍賣的民眾，請於應買前詳細了解拍賣公告上的記載，並請記得攜帶您的國民身分證，交給工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的。
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