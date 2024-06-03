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影／台中警抓酒駕 失聯8個月移工、賓士翁雙落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局在上月底在轄區取締酒駕，先後攔查一名機車騎士與駕駛賓士車的男子，警方調查發現，騎機車的是越南籍的阮姓移工，已被雇主通報失聯8個月，此次酒測值超標，除依公共危險移送外，未來將依違反入出國移民法遣送，另外駕駛賓士車的張姓老翁，也是酒測值超標被送辦。

第二警分局立人所在上月26日凌晨零時至2時，在北區文心路與青島路取締酒駕，在零時50分許，越南籍阮姓移工（24歲）先騎機車進入路檢點，經員警使用酒精檢知器檢測後發現酒精反應。

正當員警欲上前進行酒精濃度測試時，另名張姓老翁（70歲）駕駛黑色賓士車也進入路檢點，經酒精檢知器檢測後同樣顯示有酒精反應，二男同時酒駕雙雙遭員警攔查。

經查，二人的酒精濃度分別為0.26mg/L、0.35mg/L，其中阮男為越南籍失聯移工，已在去年10月被雇主通報失聯，已失聯近8個月，案發前一天在朋友宿舍飲酒後，騎乘朋友機車返家途中被員警攔查。

張姓老翁則是在同日零時30分許，在朋友家飲酒，返家途中被員警攔查，二男經酒測，酒精濃度都超過法定標準值，全案依法將阮男依公共危險罪，移送台中地檢署偵辦，逾期居留部分則依規定遣返，張男則依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第二警分局長周俊銘呼籲，酒駕害人害己，絕對不要酒駕，提醒用路人遵守交通安全規則，飲酒後務必牢記「喝酒不開車」、「酒後找代駕」或搭乘替代運具，以確保自己和他人的安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市第二警分局在上月底取締酒駕時，同時攔查到兩名用路人酒駕，其中一人是失聯8個月的越南籍移工，都被警方送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局在上月底取締酒駕時，同時攔查到兩名用路人酒駕，其中一人是失聯8個月的越南籍移工，都被警方送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局在上月底取締酒駕時，同時攔查到兩名用路人酒駕，其中一人是失聯8個月的越南籍移工，都被警方送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局在上月底取締酒駕時，同時攔查到兩名用路人酒駕，其中一人是失聯8個月的越南籍移工，都被警方送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局在上月底取締酒駕時，同時攔查到兩名用路人酒駕，其中一人是失聯8個月的越南籍移工，都被警方送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市第二警分局在上月底取締酒駕時，同時攔查到兩名用路人酒駕，其中一人是失聯8個月的越南籍移工，都被警方送辦。記者陳宏睿／翻攝

失聯 酒精 酒駕

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