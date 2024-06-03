「覺得帥」他貼裸男自慰照遭訴 網有警語且不該審言論…無罪確定

劉姓網友在網路論壇張貼、連結男性全裸自慰的影片，台北地檢署依刑法散布猥褻影像罪起訴，劉主張網站有警語，不覺得有罪。台北地院審理認為檢察官起訴的法律見解牴觸司法院釋字第617號解釋，判無罪。檢察官上訴，台灣高等法院駁回確定。示意圖與新聞無關。圖／聯合報系資料照

劉姓網友在網路論壇張貼、連結一名未成年少男全裸自慰的影片，台北地檢署依刑法散布猥褻影像罪起訴，劉辯說，網站有警語，不覺得自己有罪；台北地院審理認為，檢察官起訴法律見解牴觸大法官的釋字第617號解釋，判無罪。檢察官上訴，台灣高等法院駁回確定。

劉姓男子2020年8月27日上午登入一網路論壇，張貼「真的好帥台灣健身男模？」一文，並附上截圖、影片的連結，「影中人」發現提告，檢察官偵辦，依妨害風化罪的散布猥褻影像罪起訴。

劉抗辯貼的影像屬於「軟蕊」物品，只要有適當防範就可散布，還說很多書局也有區分出「十八禁」來合法販售有裸露內容的書。

北院認為，依大法官釋字617號意旨，含暴力、性虐待的作品是「硬蕊」物品，刺激或滿足性慾的作品是「軟蕊」物品，如是「軟蕊」物，可在採取隔絕措施下散布，劉張貼的屬「軟蕊」，有無違法要看有沒有做區隔。

北院調查發現該網路論壇入口明載必須已成年、禁止張貼未成年、獸交、SM和暴力圖片、視頻或者鏈接，符合大法官理由書的「警告標示」。論壇警語明確提醒網內有猥褻訊息，憲法保障人民的言論及出版自由，目的在使人民實現自我，「性言論」的表現與「性資訊」的流通，也應受到保障。

檢察官主張論壇的警示無法阻止有心人進入，無法確保、審查或實質上達成安全區隔，無法確認不會對社會有危害和風險，但北院指散布猥褻影像有刑罰不違憲，然必須與言論、出版自由相權衡，如要嚴格貫徹實質審查、會不符比例原則，甚至會出現審查言論的狀態，這不是民主國家應有的作為。

承審法官進一步舉例，指國家設有警察與治安機制，但還是無法完全消滅犯罪，除非有人惡意散布非法言論、訊息，「又何能要求一般民眾於散布言論時確認完全不生社會危害及風險？」，檢方舉證不能證明劉犯罪，無罪。

刑法2023年2月增訂第319之3第1項「未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。」但劉張貼的時間點是2020年，按罪刑法定、不溯既往原則，無法處罰。原本「影中人」有提刑事附帶民事訴訟，因劉刑事無罪，求償遭駁。

高院認為一審認事用法無違誤，駁回檢方上訴，劉無罪確定。