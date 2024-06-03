快訊

iPhone充電電量設80%上限才健康？他秀數據「用1年沒問題」卻掀戰

惡化的全球犯罪！針對未成年人的網路性勒索「教學指南」流傳

聯合報社論／「當家鬧事」激發的仇恨值，賴政府看到了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「覺得帥」他貼裸男自慰照遭訴 網有警語且不該審言論…無罪確定

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

劉姓網友在網路論壇張貼、連結男性全裸自慰的影片，台北地檢署依刑法散布猥褻影像罪起訴，劉主張網站有警語，不覺得有罪。台北地院審理認為檢察官起訴的法律見解牴觸司法院釋字第617號解釋，判無罪。檢察官上訴，台灣高等法院駁回確定。示意圖與新聞無關。圖／聯合報系資料照
劉姓網友在網路論壇張貼、連結男性全裸自慰的影片，台北地檢署依刑法散布猥褻影像罪起訴，劉主張網站有警語，不覺得有罪。台北地院審理認為檢察官起訴的法律見解牴觸司法院釋字第617號解釋，判無罪。檢察官上訴，台灣高等法院駁回確定。示意圖與新聞無關。圖／聯合報系資料照

劉姓網友在網路論壇張貼、連結一名未成年少男全裸自慰的影片，台北地檢署依刑法散布猥褻影像罪起訴，劉辯說，網站有警語，不覺得自己有罪；台北地院審理認為，檢察官起訴法律見解牴觸大法官的釋字第617號解釋，判無罪。檢察官上訴，台灣高等法院駁回確定。

劉姓男子2020年8月27日上午登入一網路論壇，張貼「真的好帥台灣健身男模？」一文，並附上截圖、影片的連結，「影中人」發現提告，檢察官偵辦，依妨害風化罪的散布猥褻影像罪起訴。

劉抗辯貼的影像屬於「軟蕊」物品，只要有適當防範就可散布，還說很多書局也有區分出「十八禁」來合法販售有裸露內容的書。

北院認為，依大法官釋字617號意旨，含暴力、性虐待的作品是「硬蕊」物品，刺激或滿足性慾的作品是「軟蕊」物品，如是「軟蕊」物，可在採取隔絕措施下散布，劉張貼的屬「軟蕊」，有無違法要看有沒有做區隔。

北院調查發現該網路論壇入口明載必須已成年、禁止張貼未成年、獸交、SM和暴力圖片、視頻或者鏈接，符合大法官理由書的「警告標示」。論壇警語明確提醒網內有猥褻訊息，憲法保障人民的言論及出版自由，目的在使人民實現自我，「性言論」的表現與「性資訊」的流通，也應受到保障。

檢察官主張論壇的警示無法阻止有心人進入，無法確保、審查或實質上達成安全區隔，無法確認不會對社會有危害和風險，但北院指散布猥褻影像有刑罰不違憲，然必須與言論、出版自由相權衡，如要嚴格貫徹實質審查、會不符比例原則，甚至會出現審查言論的狀態，這不是民主國家應有的作為。

承審法官進一步舉例，指國家設有警察與治安機制，但還是無法完全消滅犯罪，除非有人惡意散布非法言論、訊息，「又何能要求一般民眾於散布言論時確認完全不生社會危害及風險？」，檢方舉證不能證明劉犯罪，無罪。

刑法2023年2月增訂第319之3第1項「未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。」但劉張貼的時間點是2020年，按罪刑法定、不溯既往原則，無法處罰。原本「影中人」有提刑事附帶民事訴訟，因劉刑事無罪，求償遭駁。

高院認為一審認事用法無違誤，駁回檢方上訴，劉無罪確定。

大法官 檢察官 猥褻

延伸閱讀

父3年猥褻453次還拍裸照 女兒「爸很寵愛我」願原諒…判8年

假合夥真逃稅6.46億 新北市惠心婦幼集團9人遭訴

棉花糖爺爺猥褻少女還送現金當封口費？證據不足判無罪　

32歲音樂博士留德任教未返國服替代役 經催告自首仍遭訴

相關新聞

「覺得帥」他貼裸男自慰照遭訴 網有警語且不該審言論…無罪確定

劉姓網友在網路論壇張貼、連結一名未成年少男全裸自慰的影片，台北地檢署依刑法散布猥褻影像罪起訴，劉辯說，網站有警語，不覺得...

贊助社區辦活動遭控賄選 立委張智倫「不只選舉時捐助」獲不起訴

新北中和立委張智倫與父親張慶忠被控去年選舉時藉基金會名義贊助某社區新台幣2萬元辦活動，涉嫌賄選。新北地檢署認為張智倫不是...

蘇震清陷SOGO集體收賄案 一審判10年限制出境出海「再延長8月」

前立法委員蘇震清深陷SOGO經營權集體收賄案，一審遭判刑10年，案件上訴台灣高等法院審理中，由於延長出境、出海期限將屆滿...

KTV歡唱酒後殺死馬籍男大生 法院2原因裁定不行國民參與審判

基隆市陳姓男子和友人到KTV唱歌喝酒後，涉嫌持刀殺死來自馬來西亞的陳姓大學生，檢方依國民法官法、刑事訴訟法起訴。陳嫌律師...

不要亂打119了 苗栗今年最高罰1萬元

苗栗縣今年發生5件亂打119事件，其中，頭份市一名疑似酒醉男子2分鐘連續無故狂打5通，依消防法開罰1萬元，另名造橋鄉男子...

台商包二奶偷生3子女 妻成街友求償百萬 法官判賠45萬

彰化縣一名台商近卅年前到中國大陸發展，卻有了婚外情，生下三名子女，和元配妻漸行漸遠，妻子甚至現在成為街友露宿街頭，而向丈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。