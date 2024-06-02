贊助社區辦活動遭控賄選 立委張智倫「不只選舉時捐助」獲不起訴

新北中和立委張智倫與父親張慶忠被控去年選舉時藉基金會名義贊助某社區新台幣2萬元辦活動，涉嫌賄選。新北地檢署認為張智倫不是只在選舉時捐助，罪嫌不足，予以不起訴處分。

張智倫發聲明表示，先前在選舉期間就已澄清長期媒合基金會與許多地方公益團體、組織及企業，攜手推動公益活動，卻因選舉遭對手造謠抹黑，自己感到相當無奈，謝謝檢察官還自己清白。

全案由法務部調查局台北市調查處移送新北地檢署偵查。根據不起訴處分書，張智倫是財團法人賢清文教基金會董事暨執行長，並在去年5月20日獲中國國民黨提名為新北市中和區立法委員候選人。

不起訴書提到，中和區某社區去年10月要辦「幸福饗富嘉年華」活動，向張智倫的媽媽、新北市議員陳錦錠申請贊助款。而從未拜訪此社區的張智倫與張慶忠為提高張智倫知名度及影響社區居民投票意向，先以賢清基金會名義開立新台幣2萬元支票，並前往社區掛「新北市議員陳錦錠賢清文教基金會執行長張智倫」布條，使社區居民都能看見。

不起訴書指出，張智倫及張慶忠也刻意穿「前立法委員張慶忠立法委員候選人（中和區）張智倫」等競選背心，要求社區主委等人在中庭廣場舉行支票致贈儀式；等張慶忠說完選舉相關內容後，張智倫接著發表「我在此次選舉代表國民黨參選這選區立委，希望大家投票支持，將來我進立法院可以繼續為大家服務」等，尋求居民投票支持。

新北地檢署檢察官認為，張智倫發表「這次智倫很榮幸代表國民黨來參選本區的立法委員，拜託大家明年1月13日可以給智倫一個鼓勵，讓我有機會由我爭取更多福利、更多建設」等，主要是向社區民眾介紹他將參選及希望可以給予鼓勵、支持，客觀上難僅以此言論認定張智倫有以捐助而與社區「約定」行使投票權的行為。

檢方調查，根據社區幹部證詞與相關企劃資料，此社區管委會除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，每年都會辦中秋活動，並提供活動企劃書給地方民代尋求費用贊助，也會邀民代參加。這次陳錦錠服務處有回應將贊助2萬元，且往年辦活動時，陳錦錠服務處都有以賢清基金會名義贊助2萬元給此社區。

檢方認為，張智倫是賢清基金會執行長，於2019、2020年未參選任何選舉時，就贊助這個社區的活動，不是只在選舉期間捐助，因此難認張智倫、張慶忠是假藉捐助名義賄選，罪嫌不足，予以不起訴處分。