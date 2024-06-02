蘇震清陷SOGO集體收賄案 一審判10年限制出境出海「再延長8月」
前立法委員蘇震清深陷SOGO經營權集體收賄案，一審遭判刑10年，案件上訴台灣高等法院審理中，由於延長出境、出海期限將屆滿，高院裁定自5月29日起再延長8個月。
裁定指出，蘇震清因貪汙案，原審在2021年1月29日諭知，1千萬元交保、停止羈押、限制住居至派出所報到、限制出境出海8月，高院則是在2023年1月、9月間裁定延長出境、出海8月。
由於延長出境、出海期限將屆滿，高院日前開庭，蘇震清辯護人稱，蘇震清擔任立委期間，工作、生活重心、家人都在台灣，且均遵期到庭，無礙訴訟程序，認為無延長限制出境、出海必要。
高院審酌，蘇震清雖否認犯行，但相關人證、通訊軟體訊息、資金流憑證及帳冊等證據，足認犯貪汙治罪條例「對於公務員關於職務上行為收受賄賂罪」犯嫌重大，所涉最輕本刑5年以上之罪，原審判刑10年徒刑，曾任立委堪任有豐富人脈、資源及相當資歷，無法排除逃亡海外可能，且限制出境、出海，已屬於對干預較少的強制處分，裁定蘇震清自今年5月29日起，延長限制出境、出海8月。
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