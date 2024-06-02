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KTV歡唱酒後殺死馬籍男大生 法院2原因裁定不行國民參與審判

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市陳姓男子和友人到KTV唱歌喝酒後，涉嫌持刀殺死來自馬來西亞的陳姓大學生，檢方依國民法官法、刑事訴訟法起訴。陳嫌律師指被告已認罪，本案無使審判融入國民正當法律感情等重要意義，聲請不行國民參與審判。法官考量被害人家屬不受外界干擾的期盼，也認不適當，裁定不行國民參與審判。

海大陳姓男大生去年11月14日晚上10點多，與7名友人前往基隆市仁二路某家KTV唱歌，陳嫌也與友人在這家KTV唱歌。陳嫌的張姓、許姓友人酒後誤闖陳姓大學生及友人的包廂，當時並未發生肢體衝突。

雙方在隔天凌晨4點許先後結帳，下樓在騎樓等候友人時，22歲陳嫌及林姓友人因誤入包廂事件，曾與陳姓大學生及顏姓友人發生口角，陳嫌持折疊刀刺中陳姓大學生右腿，並劃傷顏男左大腿。陳姓大學生送醫不治，顏男脫險。

檢察官偵查後，認定陳嫌持刀劃傷顏男涉犯傷害罪，傷害陳姓大學生致死涉犯傷害致死罪，並將兩案合併依國民法官法、刑事訴訟法提起公訴。林男徒手毆打陳姓大學生，另依傷害罪嫌起訴。

陳嫌律師向基隆地院聲請裁定不行國民參與審判，理由為被告對檢方起訴書所述犯罪事實、罪名都不爭執，坦承犯行。死者為馬來西亞人，加上被告被羈押，才尚未與被害人家屬達成和解。國民參與審判立法目的，在提升國民對司法的理解與信賴，並使審判融入國民正當法律感情，但本案並無彰顯國民參與審判價值重要意義，聲請改行通常審理程序。

法官指出，檢察官以本案被害人為外國人士，為社會矚目案件等原因，認應行國民法官審判程序立論基礎稍屬薄弱。死者的姊姊在法院準備程序庭表示，可接受國民法官審判程序，但也說不希望媽媽因審判程序受二次傷害。

法官衡量陳嫌認罪，本案僅量刑尚有爭論，行國民參與審判必要性及公益程度降低。如行國民參與審判，在媒體高度關注報導下，嚴重影響被害人家屬心理輔導成效及受創心靈重建，亦顯不適當。斟酌反映國民法律感情意義，考慮當事人權益與訴訟資源有效運用，認以不行國民參與審判為適當，准許聲請。

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陳姓男子涉嫌持刀殺死馬來西亞籍陳姓大學生，檢方依傷害致死罪嫌起訴，並認應行國民法官審判程序。陳嫌律師聲請不行國民參與審判，法官裁准。記者邱瑞杰／翻攝
陳姓男子涉嫌持刀殺死馬來西亞籍陳姓大學生，檢方依傷害致死罪嫌起訴，並認應行國民法官審判程序。陳嫌律師聲請不行國民參與審判，法官裁准。記者邱瑞杰／翻攝

陳姓男子涉嫌持刀殺死馬來西亞籍陳姓大學生，基隆地檢署依傷害致死罪嫌起訴，並認應行國民法官審判程序。陳嫌律師聲請不行國民參與審判，基隆地方法院法官裁准。記者邱瑞杰／攝影
陳姓男子涉嫌持刀殺死馬來西亞籍陳姓大學生，基隆地檢署依傷害致死罪嫌起訴，並認應行國民法官審判程序。陳嫌律師聲請不行國民參與審判，基隆地方法院法官裁准。記者邱瑞杰／攝影

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