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台商包二奶偷生3子女 妻成街友求償百萬 法官判賠45萬
彰化縣一名台商近卅年前到中國大陸發展，卻有了婚外情，生下三名子女，和元配妻漸行漸遠，妻子甚至現在成為街友露宿街頭，而向丈夫求償百萬元，彰化地方法院判台商需賠45萬元。
判決書指出，台商楊男近卅年前和黃女結婚後不久就到中國大陸工作，卻發生婚外情，1997到2003年間與人發生性行為，並陸續在中國認養二女一男為子女，而已流落街頭的黃女今年透過法扶律師向丈夫求償一百萬元。
不過楊男卻辯稱，當年他到大陸投資，有存美金在花旗銀行，每個月有7萬元至8萬元利息給黃女做為家庭開支，他有把密碼告訴妻子，但妻子竟以電話理財，將美金轉換為臺幣後，將款項逐筆自提款機領出，陸續盜領共1200萬元，所以請求法官駁回黃女求償之訴。
不過法官認為，楊男提出的銀行綜合月結單無法看出是何人提領，難以證明提領人是黃女，不得解免其損害賠償責任，楊男與配偶以外之人發生性行為，讓原告因此受相當程度精神痛苦，損害妻子權益，並審酌黃女目前無業，名下財產僅4980元，露宿臺中火車站，經濟狀況貧寒，因此判楊男需賠償黃女45萬元，全案可上訴。
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