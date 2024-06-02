控鄰居貼牆壁切菜刷牙洗衣 台中男索償200萬 法官不准
台中市王姓男子指控，隔壁20多年的董姓鄰居長期在靠近其客廳牆壁處，故意用刷牙、洗衣、切菜等生活動作，製造噪音、氣味，造成他罹患躁鬱症，工作不保，向董求償200萬元；董辯稱，他每日清晨及出門，晚上8時才返家，在家都是日常生活的聲音。一、二審都認定，董的活動沒有達到一般人難以忍受程度，判王敗訴確定。
判決指出，王姓男子與董姓男子是20多年的鄰居，二人房屋緊鄰，但王男在去年間指控，董從多年前開始，即不分日夜，長期故意在緊靠他客廳窗戶的牆壁處，利用刷牙、洗臉、洗衣、摔鐵盆、洗碗、切菜，製造各式敲擊聲及噪音迄今，嚴重影響原告睡眠品質及身心健康，導致他嚴重失眠，經診斷有躁鬱症及憂鬱症。
王男也指控董在緊靠他房屋客廳牆壁處，窺探、偷聽他家中動靜，甚至在新冠肺炎期間，以不戴口罩方式，靠近他家客廳，造成他受有工作損失100萬元，另外求償100萬元精神撫慰金，總計向董男求償200萬元。
一審審理期間，董男辯稱，他平日上班時間為清晨7時至晚上8時，每天都很累，回家只有洗澡、睡覺，沒有製造噪音，只有假日在家時間比較長，很少與王碰面，但確有在院子內為洗衣、切菜等日常生活行為，並無特意侵害王權利。
一審審酌，根據王提供的蒐證影片可知，董男是在一般人活動時間，做切菜、洗衣等行為，屬於「合理的社會活動」，沒有證據證明董的活動已製造一般人社會生活所能容忍的噪音，另外雖然王被醫院診斷有疑似躁症或輕躁症狀，任職公司也與王解除勞動契約，但沒有證據證明與董的行為有因果關係，因此駁回王訴請。
王不服上訴台中高分院，求償9萬元精神撫慰金，但台中高分院仍維持一審認定，認為王聲請無理由，駁回上訴，全案確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言