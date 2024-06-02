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社區人行道滑倒受傷 法院判國賠107萬 基市府不服上訴

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

林姓男子走在基隆市長青苔的社區私設道路人行道，滑倒受傷後訴請國家賠償近200萬元。法官審理後，認定基市府有過失，應負六成責任，判賠林男約107萬元。基市府引用大法官解釋及內政部解釋函令，林男滑倒路段自始至終都非市府管轄範圍，法官指為市區道路有誤，已上訴二審裁判。

林男2021年3月10日下午走在樂利二街62巷130號前人行道，因長青苔濕滑往後仰倒，導致左腰及下背部扭傷、拉傷、右腕部挫傷，並引發腰薦椎椎間盤突出復發。林男指樂利二街62巷雖是私設巷道，但長久供公眾使用，市府管理維護有缺失，要求市府賠償醫費、往返醫院車資、看護費、不能工作損失及精神慰撫金共193萬零27元。

市府答辯，樂利二街62巷是建商1994年間推案時，在私有地興建的私有道路及人行道。市府僅曾依「轄內非封閉型社區道路路面維護計畫」，單次維護瀝青混凝土道路，但不包括路燈、水溝或人行道等附屬設施，林男請求國賠無理由。縱認市府應負管理維護責任，林男也有過失，請求依比例減輕賠償責任。

基隆地方法院法官指出，樂利二街62巷屬具有公共地役性質的既成道路，且位在基隆市都市計畫區域內，當屬市區道路條例所稱市區道路。依公路附屬設施設置管理要點規定，市區道路人行道由地方政府維護管理，基市府非封閉型社區道路路面維護計畫，將人行道排除在管理權限之外，牴觸公路附屬設施設置管理要點自屬無效。

法官認為林男請求國賠依法有據，核算損害醫療費用等損害為178萬3215元。林男走在長青苔的人行道，本應迴避或慢行，不慎滑倒受傷應負40%過失責任， 並以市府應負60%過失責任計算，判賠106萬9929元。

基市府指出，法官心證指發生路段為「公用地役關係道路」、「屬市區道路」是市府敗訴關鍵。但依大法官第400號解釋內文，這處路段並非公用地役關係道路；另依內政部2007年函釋，「現有巷道非屬市區道路範疇」，地院法官認知應屬錯誤。

市府說，樂利二街62巷自始至終都不屬市府權管範圍，社區2006年依非封閉型社區道路維護計畫，向本府申請協助維護路面，並僅限車道鋪面，且屬一次性維護，保固期屆滿後，已在2018年3月14日交還社區自行管理。

基隆市林姓男子在樂利二街62巷的人行道滑倒受傷訴請國賠，基隆地院認定基市府應負六成責任，判賠約107萬元。基市府指法官心證有誤，已上訴台灣高院審判。記者邱瑞杰／攝影
基隆市林姓男子在樂利二街62巷的人行道滑倒受傷訴請國賠，基隆地院認定基市府應負六成責任，判賠約107萬元。基市府指法官心證有誤，已上訴台灣高院審判。記者邱瑞杰／攝影
基隆市林姓男子在樂利二街62巷的人行道滑倒受傷訴請國賠，基隆地院認定基市府應負六成責任，判賠約107萬元。基市府指法官心證有誤，已上訴台灣高院審判。記者邱瑞杰／攝影
基隆市林姓男子在樂利二街62巷的人行道滑倒受傷訴請國賠，基隆地院認定基市府應負六成責任，判賠約107萬元。基市府指法官心證有誤，已上訴台灣高院審判。記者邱瑞杰／攝影

人行道 大法官

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