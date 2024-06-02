當女友面幫陌生女按摩 女友吃醋爆爭吵...男還被告性騷
高雄張姓男子和張姓女友晚上出外散步，坐在長椅上休息時認識一名陌生女子，3人在長椅上聊開後，張男卻突然蹲下來幫女子按摩腳踝、小腿，結果不僅害女友吃醋爆發爭吵，張男還被對方提告性騷，一審法院認定性騷成立，判拘役45天，張不服上訴也被駁回，維持原判決確定。
判決指出，前年11月20日晚間9時許，張男牽著張女在鹽埕區大義街上散步，行經駁二藝術特區時，兩人便坐在人行道上的木椅休息，當時旁邊還有被害女子在場，張男、張女便與女子搭訕，3人坐在木椅上聊開。
沒多久，張男突然自稱會「按摩」，隨即蹲下幫女方按摩腳踝，還順勢按壓女方的小腿，但女方質疑遭張男侵犯，當下馬上制止，還告訴張男「這樣很沒禮貌」。
張女看到男友幫女方按摩，還被女方「投訴」，也氣得跟張男發生爭吵，3人不歡而散後，女方隨即跑到派出所報案，對張男提告性騷。
檢警偵辦時，張男喊冤，稱對方有「微微笑點頭說好」張女也幫張男說話，稱對方當時雖沒回答，但有「很愉悅自然的微笑」、「全程是笑瞇瞇的」，但檢方認為張女身為張男女友，本就會維護張男清白，不採信她說法，偵結將張男起訴。
法院審理時，法官認為被害女子隔天有傳訊給張女「真的很沒禮貌，假藉按摩，直接摸腳踝，小腿，很不應該，不是一個正常人有的行為」，張女則回訊「經過你的教育他一定不會再動任何女生的身體了」，可見女方當下、隔天已對張男、張女表達不快之意。
高雄地院法官綜合事證後，認定張男構成性騷，判拘役45天，得易科罰金4萬5000元。張男不服上訴，高雄高分院審理時，張男仍否認性騷，還稱若對方要道歉，他可以馬上道歉，還是她存心要淵望人，「就是要20萬元。」
合議庭認為，張男道歉並非出於真摯誠心，考量張未經女方同意，就出手觸摸、按壓對方腳踝、小腿，已破壞女方享有的性之寧靜，一審認事用法、量刑不無違誤，維持原判決確定。
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