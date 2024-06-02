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投開票所執勤離崗滑手機遭記申誡 員警敗訴確定

中央社／ 台北2日電

台中李姓員警執行111年的九合一選舉投開票所安全勤務，因離崗滑手機遭記申誡2次。李男不服懲戒興訟，一審敗訴後，提起上訴，二審日前以上訴不合法，裁定駁回確定。

二審的最高行政法院判決指出，台中市警察局大雅分局李姓警備隊警員，於民國111年11月26日執行新田社區活動中心投開票所安全維護勤務，但分局督導人員巡視當場查到李男沒在投開票所入口執行勤務，卻在投開票所內滑手機，分局以李男離崗並滑手機，未保持警覺心，違反勤務紀律，記申誡2次。

李男提起行政訴訟，一審敗訴後，提起上訴並主張，當天下雨，門口能避雨處，已有其他選務人員及民眾站立，為保持防疫安全距離，他才進入室內坐下值勤，並非無故離崗，原審法官未到現場履勘；他使用手機是為查閱警務及選務工作，原審判決違背法令。

二審合議庭調查，原判決已敘明，警局督導人員當天下午發現李男沒在投開票所入口處，經進入投開票所內，發現李男坐在裡面角落椅子上滑手機，督導人員站在入口處觀察2至3分鐘，李男完全沒知覺，直至督導人員靠近其身旁約3步內才驚覺，這段過程督導人員在報告詳實記載，並拍攝現場實況照片。

二審指出，依現場照片所示，投開票所門口前方設有走廊，上方設有雨遮足供李男避雨，當下使用手機目的是否查閱警務及選務工作，查無實據可採，且依現場照片所示，李男是隱身於屋內角落，專注於手機螢幕，堪認李男主張不可採。

二審認為，李男負責執行勤務，本應體認其職責所在，保持警覺，以維護投開票所安全及維持秩序，但是當天上午8時15分，李男即有因未在崗情形，遭警局督導人員告誡過，未料在下午2時39分再次發生廢弛職務，離崗進入投開票所內，隱身於角落滑手機的情形。

二審審酌李男違失行為嚴重性不可輕忽，警局作成原處分申誡2次，適切允當，並未逾越法定裁量範圍；李男泛言原判決違背法令，卻未具體指摘如何違背法令，本件上訴不合法，日前裁定駁回，全案確定。

九合一選舉

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