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影／凱道前活動舞台垮 民眾受傷送醫

攝影中心／ 記者邱德祥／台北即時報導

陸軍官校校友總會主辦慶祝黃埔建軍建校百周年系列活動今天上午在總統府前凱達格蘭大道舉行，現場在樂隊表演的時候，由於現場下雨造成閱兵台的頂蓬不堪積水重壓，結構支撐不住雨水重量忽然垮下來，現場造成一位民眾受傷送醫，舞台上兩座蔣公銅像也倒下。

當時受邀來參加的新北市長侯友宜已抵達現場，但是忙著和民眾握手尚未上台。

當時受邀來參加的新北市長侯友宜已抵達現場，但是忙著和民眾握手尚未上台。記者邱德祥／攝影
當時受邀來參加的新北市長侯友宜已抵達現場，但是忙著和民眾握手尚未上台。記者邱德祥／攝影
陸軍官校校友總會主辦慶祝黃埔建軍建校百周年系列活動今天上午在總統府前凱達格蘭大道舉行，由於現場下雨造成閱兵台的頂蓬不堪積水重壓，結構支撐不住雨水重量忽然垮下來，現場造成一位民眾受傷送醫。記者邱德祥／攝影
陸軍官校校友總會主辦慶祝黃埔建軍建校百周年系列活動今天上午在總統府前凱達格蘭大道舉行，由於現場下雨造成閱兵台的頂蓬不堪積水重壓，結構支撐不住雨水重量忽然垮下來，現場造成一位民眾受傷送醫。記者邱德祥／攝影
陸軍官校校友總會主辦慶祝黃埔建軍建校百周年系列活動今天上午在總統府前凱達格蘭大道舉行，現場在樂隊表演的時候，由於現場下雨造成閱兵台的頂蓬不堪積水重壓，結構支撐不住雨水重量忽然垮下來舞台上兩座蔣公銅像也倒下。記者邱德祥／攝影
陸軍官校校友總會主辦慶祝黃埔建軍建校百周年系列活動今天上午在總統府前凱達格蘭大道舉行，現場在樂隊表演的時候，由於現場下雨造成閱兵台的頂蓬不堪積水重壓，結構支撐不住雨水重量忽然垮下來舞台上兩座蔣公銅像也倒下。記者邱德祥／攝影
陸軍官校校友總會主辦慶祝黃埔建軍建校百周年系列活動今天上午在總統府前凱達格蘭大道舉行，現場在樂隊表演的時候，由於現場下雨造成閱兵台的頂蓬不堪積水重壓，結構支撐不住雨水重量忽然垮下來舞台上兩座蔣公銅像也倒下。記者邱德祥／攝影
陸軍官校校友總會主辦慶祝黃埔建軍建校百周年系列活動今天上午在總統府前凱達格蘭大道舉行，現場在樂隊表演的時候，由於現場下雨造成閱兵台的頂蓬不堪積水重壓，結構支撐不住雨水重量忽然垮下來舞台上兩座蔣公銅像也倒下。記者邱德祥／攝影
當時受邀來參加的新北市長侯友宜已抵達現場，但是忙著和民眾握手尚未上台。記者邱德祥／攝影
當時受邀來參加的新北市長侯友宜已抵達現場，但是忙著和民眾握手尚未上台。記者邱德祥／攝影
陸軍官校校友總會主辦慶祝黃埔建軍建校百周年系列活動今天上午在總統府前凱達格蘭大道舉行，現場在樂隊表演的時候，由於現場下雨造成閱兵台的頂蓬不堪積水重壓，結構支撐不住雨水重量忽然垮下來，現場造成一位民眾受傷送醫，舞台上兩座蔣公銅像也倒下。記者邱德祥／攝影
陸軍官校校友總會主辦慶祝黃埔建軍建校百周年系列活動今天上午在總統府前凱達格蘭大道舉行，現場在樂隊表演的時候，由於現場下雨造成閱兵台的頂蓬不堪積水重壓，結構支撐不住雨水重量忽然垮下來，現場造成一位民眾受傷送醫，舞台上兩座蔣公銅像也倒下。記者邱德祥／攝影

總統府 舞台

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