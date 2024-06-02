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刺青男被罵「流氓」連珠炮羞辱怒提告 法官判無罪：謾罵未重覆

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓男子和高姓男子爆發行車糾紛，陳男見高男吃檳榔、手腳有刺青，脫口「你刺龍刺鳳是做流氓」，高男不滿指陳男侮辱他，氣得對他提告。陳被依公然侮辱罪處罰金3000元，不服上訴，高雄地院上訴審合議庭認為陳男無貶損他人故意，逆轉改判無罪。

判決指出，前年11月23日上午11時許，陳男騎機車經三民區北平二街行駛至博愛一路口時，與同樣騎車的高男發生糾紛，陳男不滿高男向左偏害他差點撞到，追上前攔下高男追問。

兩人在馬路上爆發口角，陳男見高男吃檳榔、手腳有刺青，用台語脫口「你刺龍刺鳳是做流氓」，接著飆罵「沒懶趴、臭俗拉、Ｘ你娘、較小麥、不是男人、沒路用」。

高男不滿，等警方到場後，馬上對陳男提告公然侮辱。檢方調查時，陳男坦承有飆罵高男，但意思是要高男做事情要像個男人，較小要咖好，不要龜龜縮縮，但檢方不採信，依公然侮辱罪將陳男起訴。

高雄地院審理時，法官認為「流氓」一詞按社會通念及口語意義，即寓有貶低他人人格之意涵，足以令人感到難堪、不快，應屬侮辱詞語無訛，依公然侮辱罪處陳男罰金3000元。

陳男不服上訴，高雄地院上訴審合議庭則認為陳男、高男是因行車糾紛起糾紛，考量陳突遇行車糾紛，而被高男攔阻，雙方當時處於爭鋒相對的狀況，有較為激烈的口角、爭執。

在此情形下，陳男見高男有刺青，應是為免自己氣勢弱於他方，才脫口「你刺龍刺鳳是做流氓」，因謾罵並無反覆、持續性，陳男應無貶損他人名譽的故意，判他無罪。可上訴。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

公然侮辱 刺青

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