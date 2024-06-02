教召前夕突發燒又未辦理免除 後輩軍人GG了

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園有名陳姓男子去年7月間接獲桃園後備指揮部教育召集令，卻在報到前一晚突然發燒，翌日一早因身體不舒服而未前往規定地點報到，也未依規定辦理免除，而遭法辦。桃園地院進行簡易判決，將陳男依意圖逃避教育召集，而應受召集，無故逾應召期限2日，判處徒刑2個月，得易科罰金6萬元，本案可上訴。

判決內容指出，陳男明知其為後備軍人，原應依桃園市後備指揮部所核發召集符號112年度精誠甲字第230306號05（召集令號0363）教育召集令，於去年7月24日前往桃園市大園區中正東路埔心國小報到，且該教育召集的召集令業經桃園市龜山警分局員警於同年5月21日，送至陳男位於桃園市龜山區的住處，陳母代為受領後，將召集令轉交予陳男，嗣陳男竟無故不參加召集，而逾應召期限2日以上，而未接受教育召集，案經桃園市後備指揮部告發偵辦。

法官審酌，被告陳男為後備軍人，依法有應受教育召集義務，詎為此案犯行，影響國家對兵員召集制度的運作及兵役的有效管理，所為應予非難，惟犯後終能坦承犯行；兼衡其犯罪動機、目的、手段、所生危害等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金。

陳姓後備軍人因教召前夕身體不適卻又未辦理免除，遭桃園市後備指揮部告發偵辦，桃園地院進行簡易判決，將他依意圖逃避教育召集，而應受召集，無故逾應召期限2日，判處徒刑2個月，得易科罰金6萬元，本案可上訴。示意圖／PIXABAY
陳姓後備軍人因教召前夕身體不適卻又未辦理免除，遭桃園市後備指揮部告發偵辦，桃園地院進行簡易判決，將他依意圖逃避教育召集，而應受召集，無故逾應召期限2日，判處徒刑2個月，得易科罰金6萬元，本案可上訴。示意圖／PIXABAY

教育召集令 桃園 軍人

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