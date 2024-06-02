教召前夕突發燒又未辦理免除 後輩軍人GG了
桃園有名陳姓男子去年7月間接獲桃園後備指揮部教育召集令，卻在報到前一晚突然發燒，翌日一早因身體不舒服而未前往規定地點報到，也未依規定辦理免除，而遭法辦。桃園地院進行簡易判決，將陳男依意圖逃避教育召集，而應受召集，無故逾應召期限2日，判處徒刑2個月，得易科罰金6萬元，本案可上訴。
判決內容指出，陳男明知其為後備軍人，原應依桃園市後備指揮部所核發召集符號112年度精誠甲字第230306號05（召集令號0363）教育召集令，於去年7月24日前往桃園市大園區中正東路埔心國小報到，且該教育召集的召集令業經桃園市龜山警分局員警於同年5月21日，送至陳男位於桃園市龜山區的住處，陳母代為受領後，將召集令轉交予陳男，嗣陳男竟無故不參加召集，而逾應召期限2日以上，而未接受教育召集，案經桃園市後備指揮部告發偵辦。
法官審酌，被告陳男為後備軍人，依法有應受教育召集義務，詎為此案犯行，影響國家對兵員召集制度的運作及兵役的有效管理，所為應予非難，惟犯後終能坦承犯行；兼衡其犯罪動機、目的、手段、所生危害等情狀，量處適當之刑，並諭知易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言