自己人酒駕一樣送辦 台東警曝影像釋疑

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東關山鎮上月底發生一起2車擦撞事故，造成2名駕駛受傷送醫，其中56歲鍾姓男子酒測值達0.41毫升，處理的關山警分局發現鍾男竟是自己人後，仍秉著酒駕零容忍，函送台東地檢署偵辦。並在今天公布當晚員警處理畫面，證明絕無包庇情事，以杜外界質疑。

關山警分局表示，上月31日晚上9點多，接獲轄內台20甲線與文田路路口，發生一起Ａ2交通事故。56歲鍾男駕駛自小客車沿文田路由南往北花蓮方向行駛至文田路與台20甲線路口時，與沿台20甲線由東往西直行的余男所駕駛自小客車發生擦撞。

該事故造成鍾男脖子及胸口受傷，余男胸口疼痛及腳部擦挫傷雙方均送關山慈濟醫院診療；經查雙方駕駛均持有合格駕照，鍾男呼氣酒精測試值0.41毫升，余男酒測值為0。因鍾男受傷送醫住院治療，經請示檢察官，鍾男公共危險罪以函送偵辦。

據了解，關山警分局調查得知鍾是自己人後，火速處理函送偵辦，並未有包庇；畢竟目前議會定期會，警方取締酒駕成為議員關注議題，還被批只會抓百姓開單，這次抓到自己人仍秉持毋枉毋縱原則一樣送辦，讓杜絕外界質疑。

台東關山鎮上月底發生一起2車擦撞事故，造成2名駕駛受傷送醫，其中56歲鍾姓男子酒測值達0.41毫升，處理的關山警分局發現鍾男竟是自己人後，仍秉著酒駕零容忍，函送台東地檢署偵辦。並在今天公布當晚員警處理畫面，證明絕無包庇情事，以杜外界質疑。圖／關警分局提供
台東關山鎮上月底發生一起2車擦撞事故，造成2名駕駛受傷送醫，其中56歲鍾姓男子酒測值達0.41毫升，處理的關山警分局發現鍾男竟是自己人後，仍秉著酒駕零容忍，函送台東地檢署偵辦。並在今天公布當晚員警處理畫面，證明絕無包庇情事，以杜外界質疑。圖／關警分局提供

交通事故 台東 酒駕

延伸閱讀

花蓮某派出所長台東酒駕撞傷人 記過調職代價至少百萬元

花蓮派出所長酒駕車禍…台東住家飲酒外出撞傷人 警方記大過調職

影／天天上午喝4瓶自認「酒精量管控」 高雄男酒駕又碰上同一警

好兄弟結婚…女友帶8個家人蹭飯！他「紅包多花8千」氣炸分手

相關新聞

自己人酒駕一樣送辦 台東警曝影像釋疑

台東關山鎮上月底發生一起2車擦撞事故，造成2名駕駛受傷送醫，其中56歲鍾姓男子酒測值達0.41毫升，處理的關山警分局發現...

網路轉帳按錯鍵失金5萬 法官認定對方不當得利要還錢

黃姓男子以網路方式轉帳，因輸入帳號不慎，按錯號碼，把第一商業銀行帳戶現金5萬元，匯入台新國際商業銀行溫男帳戶，至今都沒有...

3寶爸持菜刀搶900元下跪道歉後逃逸 法院判決出爐

桃園有名鍾姓男子上有老下有小，全家7口靠他一份薪水，但因入不敷出，竟於去年11月中旬某日凌晨，持菜刀在大溪區強盜路人的9...

為顧年邁失智父…南投警上班偷跑回家 法官也心軟改輕判

時任南投集集分局黃姓偵查隊員從警28年，執勤時多次擅離崗位跑回家，還虛偽簽到詐領9714元加班費，法院一審以他曾瀆職被判...

桃園6旬醉漢大鬧聯新醫院急診室 發飆打傷2護理師下場曝光

陳姓工人今年2月底某晚，由於酒喝太多導致身體不適，遭人送往桃園市平鎮區聯新國際醫院急診，因不滿執行醫療救護的賴姓、胡姓2...

21歲台南男國中肄業 假冒律師打官司判7月

台南甘姓女子去年底發生交通事故，因理賠問題在臉書發文求助，接到1名自稱法扶基金會陳律師的私訊，談妥以友情價2萬元，協助她...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。