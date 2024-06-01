自己人酒駕一樣送辦 台東警曝影像釋疑

台東關山鎮上月底發生一起2車擦撞事故，造成2名駕駛受傷送醫，其中56歲鍾姓男子酒測值達0.41毫升，處理的關山警分局發現鍾男竟是自己人後，仍秉著酒駕零容忍，函送台東地檢署偵辦。並在今天公布當晚員警處理畫面，證明絕無包庇情事，以杜外界質疑。

關山警分局表示，上月31日晚上9點多，接獲轄內台20甲線與文田路路口，發生一起Ａ2交通事故。56歲鍾男駕駛自小客車沿文田路由南往北花蓮方向行駛至文田路與台20甲線路口時，與沿台20甲線由東往西直行的余男所駕駛自小客車發生擦撞。

該事故造成鍾男脖子及胸口受傷，余男胸口疼痛及腳部擦挫傷雙方均送關山慈濟醫院診療；經查雙方駕駛均持有合格駕照，鍾男呼氣酒精測試值0.41毫升，余男酒測值為0。因鍾男受傷送醫住院治療，經請示檢察官，鍾男公共危險罪以函送偵辦。